Думаю, уже не получится: почему Максим Аверин потерял надежду завести детей

Бездетный Максим Аверин уже не верит, что у него будут наследники

Шоу-бизнес

Актёр Максим Аверин делится опытом наставничества и объясняет, как его студенты стали для него настоящими детьми.

Звезда сериала "Глухарь" давно привык к насыщенному графику: съемки, театральные репетиции и спектакли заполняют его дни. Недавно к этому добавился собственный курс в театральной школе, где он студентов ласково называет "своими детьми". Хотя у актёра пока нет собственных наследников, он с полной отдачей учит молодых артистов, передавая им знания и опыт.

Когда Аверин набирал курс в знаменитой "Щуке", многие спрашивали, зачем ему это нужно. Актёр объяснил, что просто прислушался к совету ректора Евгения Князева.

"Пришло время возвращать долги", — сказал ректор.

Подготовка к занятию курса оказалась кропотливой. Максим лично проводил первую часть онлайн-процессов, просмотрев около 4000 кандидатов. После этого он встретился лично с каждым из 2500 участников очных прослушиваний.

"Дальше встречался лично на очных прослушиваниях с каждым из 2500. И каждый раз переживал: вдруг сейчас войдёт тот, кто может и должен заниматься этой профессией, а я его пропущу? И горжусь тем, что сам выбрал свой курс. Я хотел найти тех, кому смогу дать крылья", — рассказал Аверин.

Сегодня он регулярно занимается со студентами, помогает им освоиться в профессии и учится у них новому. Например, ребята несколько раз называли актера "крашем", что сначала поставило его в тупик.

"А ещё у них есть свой чат, про который они думают, что я не знаю", — с улыбкой признаётся Максим.

Сейчас у него десятки "детей-студентов", и многие задаются вопросом: а не задумывается ли Аверин о собственных наследниках? Актёр, которому недавно исполнилось 50 лет, признается, что тему детей отпустил:

"Я не думаю об этом. Точнее, так. Думаю, что наверное, это уже не получится. По крайней мере, делать что-то специально я не буду. Бог меня очень щедро одарил в жизненных событиях. Может быть, это такой баланс", — поделился Максим.

Он не ощущает давления, которое испытывают многие люди, не ставшие родителями, и не видит необходимости оправдывать чьи-либо надежды.

"И потом, 30 студентов — это тоже мои дети. Когда они поступили, я сказал: "Жизнь может сложиться по-разному. Даже очень талантливый человек иногда исчезает в этом пространстве, а кто-то, наоборот, взлетает. Но то, что мы друг у друга навсегда — это точно. Я ваш худрук навсегда. Каждый из вас навсегда в моем сердце'", — подчеркнул актер.

Максим Аверин отмечает, что общение со студентами не только даёт им поддержку, но и самому помогает оставаться в тонусе и открытым для новых впечатлений. Молодые артисты наполняют его дни свежей энергией, а он, в свою очередь, делится с ними знаниями и опытом, которые приобрел за годы работы в театре и кино.

Мифы и правда

Миф: "Настоящий актер учится только в институте".

Правда: индивидуальные курсы с опытными наставниками дают глубокие знания и практику.

Миф: "Без детей жизнь неполноценна".

Правда: отношения с учениками, друзьями и коллегами могут приносить не меньше радости и удовлетворения.

3 интересных факта

Максим Аверин просмотрел более 4000 участников, прежде чем выбрать студентов. Его курс совмещает онлайн и очные занятия. Студенты называют его "крашем", а он учится понимать молодежный сленг.

Исторический контекст

"Щука" — знаменитая театральная школа с многолетней традицией подготовки актеров. Театральные наставники всегда играли ключевую роль в формировании личного стиля учеников. Онлайн-курсы актёрского мастерства стали популярны только в последние 10 лет.