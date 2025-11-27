Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стресс повышает уровень гормонов и нарушает сон — психофизиологи
Офисные ягодицы — результат адаптации к новому образу жизни — Александр Лаврищев
Металлическая сетка ускоряет нарезку колбасы для оливье — повара
Элитная недвижимость в Англии станет непозволительной роскошью — BBC
Популяция выдр на Аляске достигает 90% мировых — Science & Vie
Горизонтальные жалюзи требуют чистки раз в 1–2 недели — Primainspirace
Сухие губы зимой требуют регулярного отшелушивания и питания
Перелёты с детьми стоит избегать до трёх месяцев — педиатр Полина Шурганова
Часть макетов строили только для фото подчеркнул Дэн Бедор директор по связям

Беременность Валерии Чекалиной: с какими осложнениями столкнулась блогер на 25 неделе

Валерия Чекалина столкнулась с осложнениями при беременности
0:55
Шоу-бизнес

Блогер Валерия Чекалина находится на 25 неделе беременности. Она и её партнер Луис Сквиччиарини сообщили о самочувствии через социальные сети.

Блогер Лерчек
Фото: ВК-аккаунт блогера Лерчек by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Лерчек

Состояние требует повышенного медицинского контроля из-за выявленных осложнений. Врачи диагностировали у Чекалиной анемию и гестоз.

"Врачи диагностировали анемию и гестоз, поэтому контроль специалистов и регулярные визиты в клинику жизненно важны", — сообщили представители семьи.

Пара пока не раскрыла пол будущего ребёнка. Последнее УЗИ проводилось на 18-й неделе, следующие обследования запланированы в соответствии с графиком наблюдения.

Луис Сквиччиарини поблагодарил подписчиков за поддержку на родном языке. Он отметил, что внимательно изучает все поступающие сообщения и тёплые пожелания.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Евросоюз
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Домашние животные
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Мини-шубы не спасают: 5 пород кошек, которым зима приносит больше всего страданий
Мини-шубы не спасают: 5 пород кошек, которым зима приносит больше всего страданий
Последние материалы
Карнак датировали периодом 2305–1980 годов до н.э. — Antiquity
Меган Маркл требует, чтобы её продолжали называть герцогиней
Подзимняя посадка ускоряет весеннее цветение многолетников
Сывороточные изоляты ускоряют синтез мышечного белка — спортивные диетологи
Сейтан обеспечивает белковую основу для веганского рагу — диетологи
Умные туалеты с функцией биде набирают популярность в России
Летучие мыши начали светиться под ультрафиолетом — открытие учёных
Распорка между стойками повышает жёсткость кузова и управляемость — Actualno
$8,2 млрд от МВФ отправят Украине, чтобы залатать бюджетные дыры — Грей
Свекровь Селены Гомес подверглась нападению грабителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.