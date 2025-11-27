Беременность Валерии Чекалиной: с какими осложнениями столкнулась блогер на 25 неделе

Валерия Чекалина столкнулась с осложнениями при беременности

Блогер Валерия Чекалина находится на 25 неделе беременности. Она и её партнер Луис Сквиччиарини сообщили о самочувствии через социальные сети.

Фото: ВК-аккаунт блогера Лерчек by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Лерчек

Состояние требует повышенного медицинского контроля из-за выявленных осложнений. Врачи диагностировали у Чекалиной анемию и гестоз.

"Врачи диагностировали анемию и гестоз, поэтому контроль специалистов и регулярные визиты в клинику жизненно важны", — сообщили представители семьи.

Пара пока не раскрыла пол будущего ребёнка. Последнее УЗИ проводилось на 18-й неделе, следующие обследования запланированы в соответствии с графиком наблюдения.

Луис Сквиччиарини поблагодарил подписчиков за поддержку на родном языке. Он отметил, что внимательно изучает все поступающие сообщения и тёплые пожелания.