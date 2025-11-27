Двое грабителей в масках прорвались в дом свекрови Селены Гомес — почему ушли без добычи

Свекровь Селены Гомес подверглась нападению грабителей

Мать музыкального продюсера и мужа Селены Гомес Бенни Бланко Сандра Левин стала жертвой вооруженного вторжения в своём доме. Инцидент произошёл в Лос-Анджелесе в понедельник вечером, сообщает телеканал NBC4.

Фото: commons.wikimedia.org by Anthony Quintano from Westminster, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Селена Гомес

Двое неизвестных в масках проникли в особняк через раздвижную стеклянную дверь. Услышав звуки взлома, Левин оперативно переместилась на второй этаж и укрылась в ванной комнате.

"Грабители заметили женщину и немедленно покинули территорию, их спугнуло присутствие хозяйки и сработавшая сигнализация", — уточнили в правоохранительных органах.

Полиция, прибывшая на вызов, зафиксировала отсутствие физических повреждений у потерпевшей. Точный перечень похищенного имущества устанавливается в ходе следственных действий.

Статистика управления полиции Лос-Анджелеса подтверждает рост подобных преступлений. С начала 2025 года число краж со взломом в городе увеличилось на четыре процента.