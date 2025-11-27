Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Распорка между стойками повышает жёсткость кузова и управляемость — Actualno
$8,2 млрд от МВФ отправят Украине, чтобы залатать бюджетные дыры — Грей
Микроробот доставляет лекарство точечно в сосуды — исследователи Швейцарии
Блокировка RhoA восстановила работу стволовых клеток — учёные IDIBELL
Пилинг снижает огрубение кожи стоп — косметолог Юлия Дробышева
Бездетный Максим Аверин уже не верит, что у него будут наследники
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Грибок Trichophyton indotineae распространяется по Европе — дерматолог Русак
Интервальные занятия повышают расход калорий после тренировки

Двое грабителей в масках прорвались в дом свекрови Селены Гомес — почему ушли без добычи

Свекровь Селены Гомес подверглась нападению грабителей
1:05
Шоу-бизнес

Мать музыкального продюсера и мужа Селены Гомес Бенни Бланко Сандра Левин стала жертвой вооруженного вторжения в своём доме. Инцидент произошёл в Лос-Анджелесе в понедельник вечером, сообщает телеканал NBC4.

Селена Гомес
Фото: commons.wikimedia.org by Anthony Quintano from Westminster, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Селена Гомес

Двое неизвестных в масках проникли в особняк через раздвижную стеклянную дверь. Услышав звуки взлома, Левин оперативно переместилась на второй этаж и укрылась в ванной комнате.

"Грабители заметили женщину и немедленно покинули территорию, их спугнуло присутствие хозяйки и сработавшая сигнализация", — уточнили в правоохранительных органах.

Полиция, прибывшая на вызов, зафиксировала отсутствие физических повреждений у потерпевшей. Точный перечень похищенного имущества устанавливается в ходе следственных действий.

Статистика управления полиции Лос-Анджелеса подтверждает рост подобных преступлений. С начала 2025 года число краж со взломом в городе увеличилось на четыре процента.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
