Конфликт улажен? Дана Борисова приняла выбор 18-летней дочери Полины

18-летняя дочь Даны Борисовой вышла в свет с продюсером Диброва

18-летняя Полина Борисова впервые публично появилась со своим избранником продюсером Артуром Якобсоном. Ранее эти отношения стали причиной конфликта дочери с телеведущей Даной Борисовой.

35-летний Якобсон в комментарии Telegram-каналу "Звездач" сообщил о нормализации отношений с матерью возлюбленной. По его словам, телеведущая приняла выбор дочери.

"Моя, возможно, будущая тёща… Она сказала: "Лучше пусть моя дочь будет встречаться с Артуром, которого мы знаем и доверяем…"", — процитировал продюсер слова Борисовой.

На вопрос о возможном браке Якобсон ответил уклончиво, но намекнул на серьёзность намерений. Он отметил, что до начала отношений предполагал жениться на следующей партнёрше.

Полина Борисова со своей стороны подтвердила, что познакомилась с матерью возлюбленного по видеосвязи. По её словам, та приняла молодую девушку.