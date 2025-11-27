Красота на стрессе: косметолог объяснила, почему у блогера Лерчек изменились черты лица

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Почему у блогера Лерчек изменилось лицо и действительно ли она прибегала к пластике. Косметолог объяснил, что стало причиной её обновлённого образа — от стресса до современных процедур.

Блогер Лерчек с женихом
Фото: Инстаграм Луиса Сквиччиарини by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Лерчек с женихом

Лицо Валерии Чекалиной, которую многие знают под именем Лерчек, в последние месяцы заметно изменилось.

На премьере фильма "Туда и обратно" к обсуждению подключился косметолог и пластический хирург Николай Пархоменко - он объяснил, что в трансформации могли сыграть роль стресс, беременность и современные косметологические методики.

На представленном видео и новых снимках блогера видны более мягкие линии лица, отсутствие носогубных складок и изменившийся овал. Всё это породило вопросы: действительно ли Чекалина прибегала к пластике, или эффект объясняется чем-то другим. Именно этот момент и раскрыл эксперт.

"Если приглядеться, конечно изменения налицо. Я не думаю, что она сделала какие-то операции, потому что операции вряд ли на дому можно было бы провести. Но здесь точно есть косметология", — цитирует слова пластического хирурга "Пятый канал".

По словам специалиста, организм мог отреагировать на стресс и беременность так, что жировые пакеты — естественный источник объёма — начали уменьшаться. На фоне похудевшего лица любые косметологические вмешательства становятся заметнее. Но Пархоменко уверен: полностью естественной такую трансформацию назвать нельзя. Он пояснил, что Лерчек, вероятно, прибегла к стандартным эстетическим процедурам, которые позволяют "освежить" среднюю зону лица.

Что именно изменилось по мнению эксперта

Специалист выделил несколько признаков, которые говорят об использовании косметологии. Он подчеркнул, что исчезновение марионеточных и носогубных морщин обычно достигается филлерами — препаратами на основе гиалуроновой кислоты. Они помогают приподнять ткани, вернуть объем и визуально "расправить" кожу.

Эксперт также предположил, что у блогера могли установить нити. Нитевой лифтинг давно считается альтернативой хирургической подтяжке и позволяет скорректировать овал лица без операции.

Пархоменко обратил внимание и на макияж: грамотная техника контуринга и работа с тоном иногда меняют лицо не меньше косметологии. В сочетании с уходом — сыворотками, кремами, масками — кожа может выглядеть плотнее, светлее и ровнее.

"В любом случае ситуация налицо, что она стала выглядеть лучше. Тут знаете, иногда так говорят, стресс к лицу. Возможно, этот стресс повлиял как-то на это, ну и плюс грамотная косметологическая поддержка", — резюмировал эксперт.

Отдельно специалист затронул тему удаления комков Биша. Он подчеркнул, что эту операцию на дому провести невозможно. Значит, эффект более чётких скул объясняется именно уменьшением объёмов из-за стресса, а не хирургическим вмешательством.

По словам Пархоменко, современные косметологические методики стали значительно доступнее. Цены на процедуры вроде филлеров, нитевого лифтинга и уходовых программ снизились, поэтому добиться заметного результата можно без больших финансовых затрат. Это объясняет, почему многие блогеры меняются не прибегая к операциям — регулярный уход и точечные инъекции выполняют свою работу.

Как добиться похожего эффекта: пошаговое руководство

  1. Провести диагностику кожи у косметолога, чтобы определить слабые зоны — сухость, потерю объёма, снижение тонуса.

  2. Начать уход: сыворотки с гиалуроновой кислотой, кремы для упругости, регулярные маски.

  3. Добавить лёгкие инъекции — биоревитализацию или мезотерапию.

  4. При необходимости — сделать филлеры в скулы или носогубки.

  5. При потере чёткости овала — выбрать нитевой лифтинг.

  6. Освоить макияж с акцентом на объём: хайлайтер, матовый контур, мягкая растушёвка.

А что если…

Что если вообще отказаться от инъекций? При грамотном уходе, питании, витаминах и регулярных массажах лица можно добиться мягкого, но всё же заметного улучшения. Однако эффект будет менее выраженным, чем от косметологии.

Мифы и правда

Миф: филлеры всегда дают "накачанный" эффект.

Правда: при малых объёмах результат естественный.

Миф: нити сильно болят.

Правда: современные материалы ставят под анестезией, дискомфорт минимален.

Миф: стресс всегда ухудшает внешность.

Правда: иногда похудение лица делает черты визуально тоньше.

Три факта о косметологии

  1. Более 70% процедур в бьюти-клиниках — не инвазивные.

  2. Нити используют не только для подтяжки, но и для укрепления кожи.

  3. Филлеры создают эффект только визуально — они не "омолаживают" ткани.

Исторический контекст

  1. Первые филлеры появились ещё в начале XX века, но были далеки от современных безопасных препаратов.

  2. Нитевые методики начали применять в 1990-х, и с тех пор они стали мягкой альтернативой хирургии.

  3. Развитие селфи-культуры и соцсетей ускорило прогресс индустрии: запрос на быстрый и естественный результат вырос многократно.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
