Красота на стрессе: косметолог объяснила, почему у блогера Лерчек изменились черты лица

Почему у блогера Лерчек изменилось лицо и действительно ли она прибегала к пластике. Косметолог объяснил, что стало причиной её обновлённого образа — от стресса до современных процедур.
Лицо Валерии Чекалиной, которую многие знают под именем Лерчек, в последние месяцы заметно изменилось.
На премьере фильма "Туда и обратно" к обсуждению подключился косметолог и пластический хирург Николай Пархоменко - он объяснил, что в трансформации могли сыграть роль стресс, беременность и современные косметологические методики.
На представленном видео и новых снимках блогера видны более мягкие линии лица, отсутствие носогубных складок и изменившийся овал. Всё это породило вопросы: действительно ли Чекалина прибегала к пластике, или эффект объясняется чем-то другим. Именно этот момент и раскрыл эксперт.
"Если приглядеться, конечно изменения налицо. Я не думаю, что она сделала какие-то операции, потому что операции вряд ли на дому можно было бы провести. Но здесь точно есть косметология", — цитирует слова пластического хирурга "Пятый канал".
По словам специалиста, организм мог отреагировать на стресс и беременность так, что жировые пакеты — естественный источник объёма — начали уменьшаться. На фоне похудевшего лица любые косметологические вмешательства становятся заметнее. Но Пархоменко уверен: полностью естественной такую трансформацию назвать нельзя. Он пояснил, что Лерчек, вероятно, прибегла к стандартным эстетическим процедурам, которые позволяют "освежить" среднюю зону лица.
Специалист выделил несколько признаков, которые говорят об использовании косметологии. Он подчеркнул, что исчезновение марионеточных и носогубных морщин обычно достигается филлерами — препаратами на основе гиалуроновой кислоты. Они помогают приподнять ткани, вернуть объем и визуально "расправить" кожу.
Эксперт также предположил, что у блогера могли установить нити. Нитевой лифтинг давно считается альтернативой хирургической подтяжке и позволяет скорректировать овал лица без операции.
Пархоменко обратил внимание и на макияж: грамотная техника контуринга и работа с тоном иногда меняют лицо не меньше косметологии. В сочетании с уходом — сыворотками, кремами, масками — кожа может выглядеть плотнее, светлее и ровнее.
"В любом случае ситуация налицо, что она стала выглядеть лучше. Тут знаете, иногда так говорят, стресс к лицу. Возможно, этот стресс повлиял как-то на это, ну и плюс грамотная косметологическая поддержка", — резюмировал эксперт.
Отдельно специалист затронул тему удаления комков Биша. Он подчеркнул, что эту операцию на дому провести невозможно. Значит, эффект более чётких скул объясняется именно уменьшением объёмов из-за стресса, а не хирургическим вмешательством.
По словам Пархоменко, современные косметологические методики стали значительно доступнее. Цены на процедуры вроде филлеров, нитевого лифтинга и уходовых программ снизились, поэтому добиться заметного результата можно без больших финансовых затрат. Это объясняет, почему многие блогеры меняются не прибегая к операциям — регулярный уход и точечные инъекции выполняют свою работу.
Провести диагностику кожи у косметолога, чтобы определить слабые зоны — сухость, потерю объёма, снижение тонуса.
Начать уход: сыворотки с гиалуроновой кислотой, кремы для упругости, регулярные маски.
Добавить лёгкие инъекции — биоревитализацию или мезотерапию.
При необходимости — сделать филлеры в скулы или носогубки.
При потере чёткости овала — выбрать нитевой лифтинг.
Освоить макияж с акцентом на объём: хайлайтер, матовый контур, мягкая растушёвка.
Что если вообще отказаться от инъекций? При грамотном уходе, питании, витаминах и регулярных массажах лица можно добиться мягкого, но всё же заметного улучшения. Однако эффект будет менее выраженным, чем от косметологии.
Миф: филлеры всегда дают "накачанный" эффект.
Правда: при малых объёмах результат естественный.
Миф: нити сильно болят.
Правда: современные материалы ставят под анестезией, дискомфорт минимален.
Миф: стресс всегда ухудшает внешность.
Правда: иногда похудение лица делает черты визуально тоньше.
Более 70% процедур в бьюти-клиниках — не инвазивные.
Нити используют не только для подтяжки, но и для укрепления кожи.
Филлеры создают эффект только визуально — они не "омолаживают" ткани.
Первые филлеры появились ещё в начале XX века, но были далеки от современных безопасных препаратов.
Нитевые методики начали применять в 1990-х, и с тех пор они стали мягкой альтернативой хирургии.
Развитие селфи-культуры и соцсетей ускорило прогресс индустрии: запрос на быстрый и естественный результат вырос многократно.
