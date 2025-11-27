Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на новые авто в 2026 году снова вырастут — Autonews
Мозг переживает революцию в 9, 32, 66 и 83 года — исследователи
Засор в раковине можно устранить обычным вантузом — Yahoo
Домашние огурцы зреют за 40 дней при выращивании на окне
Россияне бегут от карт к наличным — данные ЦБ
Учёные приблизились к разгадке тайны тёмной материи
Кошки находят дорогу домой по магнитному полю Земли — исследователи
Оливковое масло снижает ЛПНП и воспаление — кардиологи
Гантели для фитнеса помогут проработать все группы мышц — эксперты

Семейная поддержка Королёвой: почему певица содержит всех киевских родственников

Мать Наташи Королёвой рассказала о финансовой поддержке дочери
0:58
Шоу-бизнес

Певица Наташа Королёва оказывает систематическую финансовую поддержку многочисленным родственникам. Об этом в интервью Арману Давлетярову рассказала мама артиста Людмила Порывай.

Наташа Королёва
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Наташа Королёва

По словам женщины, без помощи дочери ей было бы сложно проживать в Майами. Королёва полностью обеспечивает мать и других членов семьи.

"Если б не Наташа, я б не то что в Америке, я не знаю, как бы мы жили. Она содержит всю громадную семью в Киеве", — сообщила Порывай.

Артистка также помогает сестре, испытывающей финансовые трудности, и поддерживает программы помощи больным детям. Её мама подчёркивает, что эта благотворительность не афишируется.

Людмила Порывай также поделилась семейной историей о рождении дочери. Оказалось, что изначально она рассматривала возможность прерывания беременности, но супруг настоял на рождении ребёнка.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году
Авто
ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Новости спорта
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Костюм подвёл в самый ответственный момент: образ Чеботиной превратил сцену в минное поле
Мини-шубы не спасают: 5 пород кошек, которым зима приносит больше всего страданий
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Последние материалы
Фиолетовая куриная грудка остаётся безопасной при отсутствии запаха — микробиологи
Питательные маски с хурмой восстанавливают сухую кожу
Тодоренко боится, что сыновья посчитают её плохой мамой
Отдых по-царски заказали себе на Новый год — АТОР
Потеря шипов и грыжи признаны главными сигналами замены шин
Смешанные типы томатов обеспечивают более стабильный урожай — Lians House Seeds
Манджуари признан одним из старейших видов рыб на планете — биолог Андрес Уртадо.
Кофе сниижает усвоение магния — диетолог Морган Вокер
Динамичные упражнения стоя укрепляют мышцы кора после 60 — физиологи
Скандинавский метод сна использует два отдельных одеяла — The Sleep Foundation
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.