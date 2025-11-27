Семейная поддержка Королёвой: почему певица содержит всех киевских родственников

Певица Наташа Королёва оказывает систематическую финансовую поддержку многочисленным родственникам. Об этом в интервью Арману Давлетярову рассказала мама артиста Людмила Порывай.
По словам женщины, без помощи дочери ей было бы сложно проживать в Майами. Королёва полностью обеспечивает мать и других членов семьи.
"Если б не Наташа, я б не то что в Америке, я не знаю, как бы мы жили. Она содержит всю громадную семью в Киеве", — сообщила Порывай.
Артистка также помогает сестре, испытывающей финансовые трудности, и поддерживает программы помощи больным детям. Её мама подчёркивает, что эта благотворительность не афишируется.
Людмила Порывай также поделилась семейной историей о рождении дочери. Оказалось, что изначально она рассматривала возможность прерывания беременности, но супруг настоял на рождении ребёнка.
