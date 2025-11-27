Феномен хита Мэрайи Кэри: сколько приносит ежегодно рождественская песня

Шоу-бизнес

Рождественский хит All I Want for Christmas Is You продолжает демонстрировать уникальную коммерческую устойчивость. Песня Мэрайи Кэри, выпущенная в 1994 году, остаётся стабильным источником дохода для певицы.

Согласно аналитике The Economist, ежегодные поступления от композиции составляют около 2,5 миллионов долларов. Некоторые эксперты оценивают годовой доход даже в три миллиона долларов.

"Только на Spotify песню прослушали более 2,24 миллиарда раз", — отмечают аналитики музыкального рынка.

Общая сумма авторских отчислений за всё время существования хита превысила 92 миллиона долларов. Такие данные публиковало издание Forbes ещё в 2022 году.

Для самой Кэри эти доходы имеют особое значение. Они позволяют ей создавать ту праздничную атмосферу, о которой она мечтала в детстве, воспитываясь в неблагополучной семье.