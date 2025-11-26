Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Колебания веса не являются признаком гипотиреоза — эндокринолог Калинчев
АИ-92 и АИ-95 производятся на одной основе, но с разными присадками- специалисты
Турпоток в Монпелье вырос осенью по данным туристического агентства
Иван Ургант почти память ушедших звёзд на концерте в Кишинёве
Пижамные ногти стали зимним трендом маникюра 2025-2026 года — Instyle
Пользу зелёного чая для здоровья сердца описал кардиолог Пианко
ДНК-тест опроверг гипотезу Дарвина о мутации — исследователи
Пенёк даёт новые почки при правильном режиме полива
Мягкие упражнения на кровати укрепляют центр тела — тренеры ЛФК

Пицца, доставка и хитрая схема: как преступники планировали убить Владимира Соловьёва

Владимира Соловьёва хотели отравить через сервис по доставке еды
5:12
Шоу-бизнес

История попытки покушения через подменённый заказ еды показала, насколько уязвимыми могут быть даже привычные сервисы доставки. Разбираем детали и важные выводы, пишет EADaily.

Журналист Владимир Соловьёв
Фото: Телеграм-канал Владимира Соловьёва by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Журналист Владимир Соловьёв

Новый поворот в истории о покушении на известного журналиста Владимира Соловьёва заставил многих задуматься о безопасности публичных людей и о том, насколько далеко могут зайти преступники, планируя свои действия.

История, прозвучавшая в суде, напоминает сценарий остросюжетного фильма, но произошла она в реальности: на заседании Второго Западного окружного военного суда стало известно, что организаторы преступления обсуждали попытку убить Соловьёва через доставку еды.

В распоряжении суда оказалась аудиозапись, сделанная в квартире фигуранта дела Андрея Пронского. На ней слышен голос, который детально объясняет схему подмены доставки, используя популярный сервис и привычный повседневный заказ, чтобы не вызвать подозрений у жертвы. Отрывок записи стал центральным доказательством и ярко показал, что план был не импульсивным, а тщательно продуманным.

"Вот, например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем его заказ через Яндекс Еду, перехватываем заказ и подсовываем ему отравленную пиццу", — сказал фигурант дела.

Покушение не было доведено до конца, но сама схема заставляет задуматься о том, как уязвимыми могут быть привычные сервисы доставки и насколько важно обращать внимание на детали, даже когда речь идёт о рядовом заказе еды.

Как устроена схема подмены доставки

Судебные материалы проливают свет на то, насколько тщательно была продумана потенциальная атака. Преступники, по версии следствия, опирались на слабые места сервисов доставки, а также на человеческий фактор.

Основные элементы плана

  1. Поиск актуального адреса журналиста.

  2. Мониторинг заказа через сервис доставки.

  3. Перехват курьера или создание ложного заказа.

  4. Подмена блюда на отравленное.

  5. Доставка жертве — на первый взгляд обычная пицца.

Звучит как изобретательная, но пугающая схема, указывающая на необходимость совершенствования механизмов безопасности доставки, в том числе проверки личности курьера и подтверждения маршрутов.

Как повысить личную безопасность: пошаговые советы

Чтобы минимизировать риски, можно использовать простые, но действенные инструменты и настройки, доступные в большинстве сервисов доставки.

Шаг 1. Подключить двухфакторное подтверждение

Внутри приложений (например, в "Яндекс Еда", Delivery Club) включите подтверждение заказа через SMS или уведомление.

Шаг 2. Проверять курьера

Перед тем как забрать заказ, убедитесь, что его имя и фотография совпадают с указанными в приложении.

Шаг 3. Использовать индивидуальные инструкции

К примеру: "Не передавать заказ третьим лицам", "Передать только после звонка", "Не оставлять у двери".

Шаг 4. Исключить заказы на автомате

Звучит очевидно, но важно: проверяйте, действительно ли вы подтверждали заказ.

Шаг 5. Включайте видеодомофон

Если он есть — это дополнительная точка контроля.

А что если…

Что если сервисы доставки внедрят обязательное видеофиксацию передачи заказа? Такой подход уже тестируют некоторые службы курьерской логистики, и он может стать стандартом: камера на курьере, запись процесса доставки, автоматическое сопоставление адресов и маршрута.

Мифы и правда

Миф: если сервис крупный и известный, подмены невозможны.

Правда: крупные платформы уменьшают риски, но полностью исключить человеческий фактор нельзя.

Миф: опасные ситуации происходят только с публичными людьми.

Правда: жертвой может стать любой, если преступление хорошо подготовлено.

Миф: если курьер в фирменной одежде, ему можно доверять.

Правда: внешние атрибуты легко подделать, поэтому полагайтесь на данные в приложении.

Три интересных факта

  1. Первые службы доставки еды появились в XIX веке в Японии — суши привозили на специальных повозках.

  2. В некоторых странах пиццу доставляют с температурным датчиком, показывающим, не вскрывалась ли коробка.

  3. Алгоритмы антифрода в крупных сервисах анализируют до 300 параметров поведения клиента, чтобы выявлять подозрительные заказы.

Исторический контекст

  1. Попытки подмены пищи использовались ещё в античные времена — это был один из распространённых методов устранения политических противников.

  2. В XX веке способы отравления стали более технологичными, но принцип остался прежним: скрыть метод воздействия.

  3. Развитие цифровых сервисов создало новые возможности для контроля и безопасности, но одновременно — новые точки уязвимости.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Jumping jacks ускоряют снижение веса — тренеры
Новости спорта
Jumping jacks ускоряют снижение веса — тренеры
ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году
Авто
ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году
Грузоперевозчики массово прекращают работу в России — автоэксперт Дмитрий Попов
Точка зрения
Грузоперевозчики массово прекращают работу в России — автоэксперт Дмитрий Попов
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане
Проверено временем: Россия обходит Запад, добиваясь капитуляции Украины Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Индуистские приседания дают эффект месяца тренировок — движений меньше, а толку больше
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Последние материалы
Пенёк даёт новые почки при правильном режиме полива
Мягкие упражнения на кровати укрепляют центр тела — тренеры ЛФК
Проверено временем: Россия обходит Запад, добиваясь капитуляции Украины
Apple отменила премьеру сериала "Охота" из-за плагиата
Полина Диброва заявила, что присмотрит за детьми Елены Товстик
Специалистам напомнили о важности узкой специализации в больших компаниях — Смирнова
Совпадение плана Трампа с позицией России усиливает переговоры — политолог Шаповалов
ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA
Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет
Подарок должен соответствовать привычкам родителей — эксперт по этикету Грохотова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.