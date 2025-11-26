Пицца, доставка и хитрая схема: как преступники планировали убить Владимира Соловьёва

Владимира Соловьёва хотели отравить через сервис по доставке еды

5:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

История попытки покушения через подменённый заказ еды показала, насколько уязвимыми могут быть даже привычные сервисы доставки. Разбираем детали и важные выводы, пишет EADaily.

Фото: Телеграм-канал Владимира Соловьёва by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Журналист Владимир Соловьёв

Новый поворот в истории о покушении на известного журналиста Владимира Соловьёва заставил многих задуматься о безопасности публичных людей и о том, насколько далеко могут зайти преступники, планируя свои действия.

История, прозвучавшая в суде, напоминает сценарий остросюжетного фильма, но произошла она в реальности: на заседании Второго Западного окружного военного суда стало известно, что организаторы преступления обсуждали попытку убить Соловьёва через доставку еды.

В распоряжении суда оказалась аудиозапись, сделанная в квартире фигуранта дела Андрея Пронского. На ней слышен голос, который детально объясняет схему подмены доставки, используя популярный сервис и привычный повседневный заказ, чтобы не вызвать подозрений у жертвы. Отрывок записи стал центральным доказательством и ярко показал, что план был не импульсивным, а тщательно продуманным.

"Вот, например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем его заказ через Яндекс Еду, перехватываем заказ и подсовываем ему отравленную пиццу", — сказал фигурант дела.

Покушение не было доведено до конца, но сама схема заставляет задуматься о том, как уязвимыми могут быть привычные сервисы доставки и насколько важно обращать внимание на детали, даже когда речь идёт о рядовом заказе еды.

Как устроена схема подмены доставки

Судебные материалы проливают свет на то, насколько тщательно была продумана потенциальная атака. Преступники, по версии следствия, опирались на слабые места сервисов доставки, а также на человеческий фактор.

Основные элементы плана

Поиск актуального адреса журналиста. Мониторинг заказа через сервис доставки. Перехват курьера или создание ложного заказа. Подмена блюда на отравленное. Доставка жертве — на первый взгляд обычная пицца.

Звучит как изобретательная, но пугающая схема, указывающая на необходимость совершенствования механизмов безопасности доставки, в том числе проверки личности курьера и подтверждения маршрутов.

Как повысить личную безопасность: пошаговые советы

Чтобы минимизировать риски, можно использовать простые, но действенные инструменты и настройки, доступные в большинстве сервисов доставки.

Шаг 1. Подключить двухфакторное подтверждение

Внутри приложений (например, в "Яндекс Еда", Delivery Club) включите подтверждение заказа через SMS или уведомление.

Шаг 2. Проверять курьера

Перед тем как забрать заказ, убедитесь, что его имя и фотография совпадают с указанными в приложении.

Шаг 3. Использовать индивидуальные инструкции

К примеру: "Не передавать заказ третьим лицам", "Передать только после звонка", "Не оставлять у двери".

Шаг 4. Исключить заказы на автомате

Звучит очевидно, но важно: проверяйте, действительно ли вы подтверждали заказ.

Шаг 5. Включайте видеодомофон

Если он есть — это дополнительная точка контроля.

А что если…

Что если сервисы доставки внедрят обязательное видеофиксацию передачи заказа? Такой подход уже тестируют некоторые службы курьерской логистики, и он может стать стандартом: камера на курьере, запись процесса доставки, автоматическое сопоставление адресов и маршрута.

Мифы и правда

Миф: если сервис крупный и известный, подмены невозможны.

Правда: крупные платформы уменьшают риски, но полностью исключить человеческий фактор нельзя.

Миф: опасные ситуации происходят только с публичными людьми.

Правда: жертвой может стать любой, если преступление хорошо подготовлено.

Миф: если курьер в фирменной одежде, ему можно доверять.

Правда: внешние атрибуты легко подделать, поэтому полагайтесь на данные в приложении.

Три интересных факта

Первые службы доставки еды появились в XIX веке в Японии — суши привозили на специальных повозках. В некоторых странах пиццу доставляют с температурным датчиком, показывающим, не вскрывалась ли коробка. Алгоритмы антифрода в крупных сервисах анализируют до 300 параметров поведения клиента, чтобы выявлять подозрительные заказы.

Исторический контекст

Попытки подмены пищи использовались ещё в античные времена — это был один из распространённых методов устранения политических противников. В XX веке способы отравления стали более технологичными, но принцип остался прежним: скрыть метод воздействия. Развитие цифровых сервисов создало новые возможности для контроля и безопасности, но одновременно — новые точки уязвимости.