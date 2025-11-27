Запрещённый рейс Аглаи Тарасовой: что актриса заявила о контрабанде

Тарасова сообщила следствию, что не знала точного состава вейпа

Актриса Аглая Тарасова сделала официальное заявление в рамках уголовного дела о контрабанде наркотиков. Она прошла допрос, где объяснила обстоятельства инцидента.

Фото: ВК-аккаунт Аглаи Тарасовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Аглая Тарасова

Тарасова утверждает, что не располагала точными данными о составе вещества в изъятом вейпе. По информации iz.ru, она лишь предполагала наличие незначительных следов каннабиса.

"Я предполагала, что там могут быть незначительные канабисные значения. В Израиле это всё легально", — заявила актриса на допросе.

Артистка полностью признала нарушение закона и выразила раскаяние. Уголовное дело возбуждено по статье о контрабанде наркотических средств.

При досмотре в аэропорту Домодедово 28 августа в багаже актрисы обнаружили вейп с маслом каннабиса массой 0,4 грамма. Тарасовой грозит до семи лет лишения свободы по данной статье.

Ранее она уже заявляла в суде о полном признании вины.