Хейли Бибер сделала откровенное заявление о своих отношениях с мужем: это происходит регулярно

Модель Хейли Бибер рассказала о необычной бытовой привычке в отношениях с мужем. Она призналась в регулярном "воровстве" одежды канадского певца.
29-летняя модель пояснила, что такая практика стала обычным явлением в их семье. Супруги часто обмениваются элементами гардероба для повседневной носки.
"Я ворую у него спортивные свитера и футболки. Это такие типичные вещи, которые можно украсть у парня или мужа", — с иронией заявила Бибер.
Признание прозвучало в рамках масштабного интервью для YouTube-канала журнал GQ. Модель подробно рассказала о моментах совместной жизни с популярным исполнителем.
Ранее в СМИ появлялась информация об отношении Джастина Бибера к публичному конфликту супруги с его бывшей возлюбленной Селеной Гомес. По данным источников, музыкант положительно воспринимает сложившуюся ситуацию.
