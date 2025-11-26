Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хейли Бибер сделала откровенное заявление о своих отношениях с мужем: это происходит регулярно

Хейли Бибер призналась в воровстве одежды мужа
0:58
Шоу-бизнес

Модель Хейли Бибер рассказала о необычной бытовой привычке в отношениях с мужем. Она призналась в регулярном "воровстве" одежды канадского певца.

Хейли Бибер
Фото: Instagram / haileybieber by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хейли Бибер

29-летняя модель пояснила, что такая практика стала обычным явлением в их семье. Супруги часто обмениваются элементами гардероба для повседневной носки.

"Я ворую у него спортивные свитера и футболки. Это такие типичные вещи, которые можно украсть у парня или мужа", — с иронией заявила Бибер.

Признание прозвучало в рамках масштабного интервью для YouTube-канала журнал GQ. Модель подробно рассказала о моментах совместной жизни с популярным исполнителем.

Ранее в СМИ появлялась информация об отношении Джастина Бибера к публичному конфликту супруги с его бывшей возлюбленной Селеной Гомес. По данным источников, музыкант положительно воспринимает сложившуюся ситуацию.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
