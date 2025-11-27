Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сияющая от любви: Анастасия Решетова раскрыла тайну своей привлекательности

Анастасия Решетова заявила, что красива, потому что любима
5:33
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова поделилась правилами, которые помогают ей сохранять красоту и спокойствие.

Анастасия Решетова
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анастасия Решетова

Красота Решетовой давно вызывает обсуждения: поклонники отмечают её ухоженность, естественный блеск кожи и умение выглядеть эффектно даже в повседневных образах. На премьере турецкого фильма "Два мира, одно желание" модель вновь привлекла внимание и порассуждала о том, что помогает ей поддерживать форму и гармонию. Решетова выбрала для выхода кожаный пиджак и высокие черные ботфорты, а за кадром рассказала, как именно выстраивает свой бьюти-ритм и почему внутреннее состояние для неё важнее любых косметологических процедур.

Что помогает Анастасии выглядеть так, как она хочет

На вопрос о главных составляющих красоты модель ответила уверенно. Она призналась, что не ищет чудесных средств, а считает основой мягкий, постепенный подход и заботу о себе.

"Надо, чтобы тебя любили. Первое — высыпаться. Сон — это основа. Достаточное количество белка и витаминов в организме, полноценное питание. Сияющая кожа — это результат того, что внутри всё в порядке. Очень много факторов влияет на то, чтобы девушка после 25 выглядела хорошо. Это целая работа", — заявила Анастасия Решетова.

По словам модели, ещё один элемент её внутреннего баланса — отношения. Она честно поделилась, что в её жизни было немало романтических жестов, однако считает любовь не моментом, а длительным процессом.

"Я много разных романтичных поступков наблюдала по отношению ко мне, но я считаю, что любовь доказывается годами. Это определённый набор действий и проявление чувств на протяжении времени. То есть время показывает, а не какой-то один поступок", — сказала обладательница титула "Первая вице-мисс Россия-2014".

Как организовать уход за внешностью

  1. Определите график сна и придерживайтесь его не менее месяца.

  2. Добавьте в рацион продукты с высоким содержанием белка и омега-кислот.

  3. Используйте домашний блендер для приготовления смузи с витаминами, ягодами и зеленью.

  4. Подберите сыворотку с гиалуроновой кислотой и SPF-крем.

  5. Делайте лёгкий массаж лица с помощью гуаша или роллера.

  6. Раз в два месяца планируйте СПА-день: маски, увлажнение, соляные ванны.

  7. Поддерживайте водный баланс — по возможности используйте фильтр для воды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ложиться спать после полуночи.
Последствие: тусклая кожа и отёчность.
Альтернатива: установить режим и использовать маски-шторки для сна.

Ошибка: полагаться только на косметику.
Последствие: быстрый возврат проблем с кожей.
Альтернатива: сочетать уход с правильным питанием и витаминными комплексами.

Ошибка: перегружать кожу декоративной косметикой.
Последствие: забитые поры и воспаления.
Альтернатива: выбирать лёгкие тональные флюиды и средства для демакияжа на масляной основе.

А что если нет времени на уход?

Когда график плотный, помогают минималистичные бьюти-рутины. Три шага — очищение, сыворотка, SPF — уже значительно улучшают состояние кожи. Можно использовать мультифункциональные продукты, например кремы 2-в-1 или кокосовое масло для тела и волос. Лёгкая зарядка по утрам и короткая медитация перед сном тоже дают ощутимый эффект, особенно после 25 лет.

Мифы и правда

Миф: сияющая кожа — результат только косметологических процедур.
Правда: питание, сон и эмоциональный фон влияют сильнее, чем кажется.

Миф: дорогие бренды всегда лучше.
Правда: состав важнее цены, многие бюджетные линейки содержат качественные компоненты.

Миф: если в молодости кожа была идеальной, уход не нужен.
Правда: возрастные изменения начинаются незаметно, профилактика эффективнее исправления проблем.

Сон и психология

Сон помогает регулировать уровень стресса и гормонов, а от них напрямую зависит состояние кожи и фигуры. Тёплая ванна с морской солью, ароматерапия или расслабляющая музыка перед сном помогают быстрее восстановиться. Психологи отмечают: чувство любви и поддержки, о котором упоминала сама Решетова, снижает тревожность и помогает выглядеть более свежо.

Три интересных факта

  1. Недосып снижает выработку коллагена почти на 30%.

  2. Белок — один из главных "строительных материалов" кожи.

  3. Уходовые средства работают лучше при регулярности, а не количестве.

Исторический контекст: как менялись стандарты ухода

• В 2000-х девушки активно использовали декоративную косметику, делая ставку на стойкие тональные основы.
• В 2010-х в моду вошёл корейский многоступенчатый уход и СПА-процедуры.
• В 2020-х трендом стала осознанность: минимизм, витамины, спорт и профилактика, что близко к тому, о чём говорит Решетова.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
