Бизнес-ход Энистон: как актриса привлекла бойфренда к продвижению своего бренда

Дженнифер Энистон привлекла бойфренда к бизнесу

Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон интегрировала личные отношения в бизнес-стратегию своего бьюти-бренда. Актриса официально представила бойфренда Джима Кёртиса в качестве лица продукции Lolavie.

Фото: commons.wikimedia.org by HHSgov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дженнифер Энистон

В новой рекламной кампании гипнотерапевт выступил моделью для средств по уходу за волосами. Энистон лично продемонстрировала процесс использования продукции вместе с партнёром.

Публичная презентация избранника состоялась через несколько месяцев после официального подтверждения отношений. Энистон ранее размещала совместные фото с Кёртисом в социальных сетях и давала интервью о их партнёрстве.

Недавно инсайдеры сообщили о том, что актриса и её возлюбленный тайно готовятся к свадьбе в Греции. Звезда сериала "Друзья" утверждает, что нашла того, кого искала многие годы.