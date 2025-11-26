Бизнес-ход Энистон: как актриса привлекла бойфренда к продвижению своего бренда

Дженнифер Энистон интегрировала личные отношения в бизнес-стратегию своего бьюти-бренда. Актриса официально представила бойфренда Джима Кёртиса в качестве лица продукции Lolavie.
В новой рекламной кампании гипнотерапевт выступил моделью для средств по уходу за волосами. Энистон лично продемонстрировала процесс использования продукции вместе с партнёром.
Публичная презентация избранника состоялась через несколько месяцев после официального подтверждения отношений. Энистон ранее размещала совместные фото с Кёртисом в социальных сетях и давала интервью о их партнёрстве.
Недавно инсайдеры сообщили о том, что актриса и её возлюбленный тайно готовятся к свадьбе в Греции. Звезда сериала "Друзья" утверждает, что нашла того, кого искала многие годы.
