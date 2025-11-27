Восемь лет не отдаёт деньги: почему судебные приставы разыскивают Андрея Разина

Приставы пытаются взыскать с Андрея Разина многомиллионный долг

История многолетнего долга продюсера Андрея Разина вышла далеко за рамки личного спора и переросла в полноценное дело приставов. Как так произошло — в подробном разборе.

Разин снова оказался в центре обсуждений, и на этот раз причина — многолетний долг, который так и не был возвращён кредитору. История тянется уже восемь лет, и за это время из частного денежного спора она выросла до дела, находящегося у судебных приставов. На фоне более громких сообщений о международном розыске и уголовном преследовании по делу о мошенничестве на полмиллиарда рублей, этот эпизод выглядит менее масштабным, однако долг перед частным лицом никуда не делся и продолжает расти.

Как появился многомиллионный долг

Как пишет "КП", по материалам гражданского дела, рассмотренного ещё в 2023 году, Андрей Разин занял крупную сумму у знакомого по имени Александр. Осенью 2017 года были подписаны две расписки: на 7,5 млн и на 2,5 млн рублей. Продюсер обязался вернуть всю сумму до апреля 2018 года.

Сроки наступили, но деньги не вернулись. Разин перечислил лишь часть — около 5,5 млн рублей. Чтобы зафиксировать эту выплату, стороны составили дополнительную расписку, однако дальнейшие переводы прекратились.

В 2020 году Александр направил досудебную претензию, но ответа не получил. Спустя три года, в мае 2023-го, Ленинский районный суд Ставрополя обязал продюсера выплатить оставшуюся сумму, проценты за просрочку и госпошлину. Решение никто не обжаловал, и материалы передали судебным приставам. По данным ФССП, долг составил 5 218 541 рубль, а с учётом процентов и сбора — свыше 5,4 млн рублей.

Советы шаг за шагом: что делать, если вы дали деньги в долг

Составляйте расписку или договор с точными сроками возврата. Храните банковские подтверждения переводов. Используйте электронную подпись — она подходит для онлайн-договоров. При просрочке направляйте досудебную претензию письменным уведомлением. Если претензия не помогает, готовьте иск — можно через «Госуслуги» или юриста. После решения суда контролируйте исполнительное производство на сайте ФССП.

А что если должник скрывается?

Если человек уезжает за границу, меняет контакты или игнорирует приставов, исполнительное производство всё равно продолжается. Возможны:

• ограничение на выезд,

• арест банковских счетов,

• поиск имущества через Росреестр и ГИБДД,

• привлечение к ответственности за уклонение.

Для крупных долгов приставы могут ходатайствовать о временном ограничении специальных прав, например, на управление автомобилем.

Мифы и правда

Миф: если должник уехал за границу, взыскать долг невозможно.

Правда: исполнительное производство действует независимо от местонахождения человека, а ограничения могут ждать его при возвращении.

Миф: расписка без нотариуса недействительна.

Правда: обычная расписка с подписью — полноценный документ для суда.

Миф: если срок давности прошёл, долг списывается.

Правда: суд может восстановить сроки, если кредитор докажет уважительные причины.

Три интересных факта о взыскании долгов

Решение суда действует три года, но исполнительное производство можно открывать повторно. Приставы могут арестовывать не только имущество, но и страховые выплаты, бонусы и электронные кошельки. В некоторых странах долги по решениям российских судов тоже могут быть взысканы — через международные механизмы.

Исторический контекст: громкие случаи частных долгов

• В 90-е годы многие российские продюсеры попадали в долговые истории, когда шоу-бизнес рос быстрее финансовой грамотности.

• В начале 2000-х судебная практика по распискам стала формироваться активнее, и суды начали принимать частные документы как полноценные доказательства.

• После появления электронных сервисов оформления договоров в 2015–2018 годах количество споров уменьшилось, но суммы долгов выросли.