Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мейн-кун и бенгал не подходят для семей с маленькими детьми
Цены на новые авто в 2026 году снова вырастут — Autonews
Мозг переживает революцию в 9, 32, 66 и 83 года — исследователи
Засор в раковине можно устранить обычным вантузом — Yahoo
Домашние огурцы зреют за 40 дней при выращивании на окне
Россияне бегут от карт к наличным — данные ЦБ
Мать Наташи Королёвой рассказала о финансовой поддержке дочери
Учёные приблизились к разгадке тайны тёмной материи
Кошки находят дорогу домой по магнитному полю Земли — исследователи

Восемь лет не отдаёт деньги: почему судебные приставы разыскивают Андрея Разина

Приставы пытаются взыскать с Андрея Разина многомиллионный долг
4:46
Шоу-бизнес

История многолетнего долга продюсера Андрея Разина вышла далеко за рамки личного спора и переросла в полноценное дело приставов. Как так произошло — в подробном разборе.

Продюсер Андрей Разин
Фото: ВК-аккаунт Андрея Разина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Продюсер Андрей Разин

Разин снова оказался в центре обсуждений, и на этот раз причина — многолетний долг, который так и не был возвращён кредитору. История тянется уже восемь лет, и за это время из частного денежного спора она выросла до дела, находящегося у судебных приставов. На фоне более громких сообщений о международном розыске и уголовном преследовании по делу о мошенничестве на полмиллиарда рублей, этот эпизод выглядит менее масштабным, однако долг перед частным лицом никуда не делся и продолжает расти.

Как появился многомиллионный долг 

Как пишет "КП", по материалам гражданского дела, рассмотренного ещё в 2023 году, Андрей Разин занял крупную сумму у знакомого по имени Александр. Осенью 2017 года были подписаны две расписки: на 7,5 млн и на 2,5 млн рублей. Продюсер обязался вернуть всю сумму до апреля 2018 года.

Сроки наступили, но деньги не вернулись. Разин перечислил лишь часть — около 5,5 млн рублей. Чтобы зафиксировать эту выплату, стороны составили дополнительную расписку, однако дальнейшие переводы прекратились.

В 2020 году Александр направил досудебную претензию, но ответа не получил. Спустя три года, в мае 2023-го, Ленинский районный суд Ставрополя обязал продюсера выплатить оставшуюся сумму, проценты за просрочку и госпошлину. Решение никто не обжаловал, и материалы передали судебным приставам. По данным ФССП, долг составил 5 218 541 рубль, а с учётом процентов и сбора — свыше 5,4 млн рублей.

Советы шаг за шагом: что делать, если вы дали деньги в долг

  1. Составляйте расписку или договор с точными сроками возврата.

  2. Храните банковские подтверждения переводов.

  3. Используйте электронную подпись — она подходит для онлайн-договоров.

  4. При просрочке направляйте досудебную претензию письменным уведомлением.

  5. Если претензия не помогает, готовьте иск — можно через «Госуслуги» или юриста.

  6. После решения суда контролируйте исполнительное производство на сайте ФССП.

А что если должник скрывается?

Если человек уезжает за границу, меняет контакты или игнорирует приставов, исполнительное производство всё равно продолжается. Возможны:
• ограничение на выезд,
• арест банковских счетов,
• поиск имущества через Росреестр и ГИБДД,
• привлечение к ответственности за уклонение.

Для крупных долгов приставы могут ходатайствовать о временном ограничении специальных прав, например, на управление автомобилем.

Мифы и правда

Миф: если должник уехал за границу, взыскать долг невозможно.
Правда: исполнительное производство действует независимо от местонахождения человека, а ограничения могут ждать его при возвращении.

Миф: расписка без нотариуса недействительна.
Правда: обычная расписка с подписью — полноценный документ для суда.

Миф: если срок давности прошёл, долг списывается.
Правда: суд может восстановить сроки, если кредитор докажет уважительные причины.

Три интересных факта о взыскании долгов

  1. Решение суда действует три года, но исполнительное производство можно открывать повторно.

  2. Приставы могут арестовывать не только имущество, но и страховые выплаты, бонусы и электронные кошельки.

  3. В некоторых странах долги по решениям российских судов тоже могут быть взысканы — через международные механизмы.

Исторический контекст: громкие случаи частных долгов

• В 90-е годы многие российские продюсеры попадали в долговые истории, когда шоу-бизнес рос быстрее финансовой грамотности.
• В начале 2000-х судебная практика по распискам стала формироваться активнее, и суды начали принимать частные документы как полноценные доказательства.
• После появления электронных сервисов оформления договоров в 2015–2018 годах количество споров уменьшилось, но суммы долгов выросли. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Новости спорта
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Домашние животные
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году
Авто
ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Костюм подвёл в самый ответственный момент: образ Чеботиной превратил сцену в минное поле
Мини-шубы не спасают: 5 пород кошек, которым зима приносит больше всего страданий
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Последние материалы
Фиолетовая куриная грудка остаётся безопасной при отсутствии запаха — микробиологи
Питательные маски с хурмой восстанавливают сухую кожу
Тодоренко боится, что сыновья посчитают её плохой мамой
Отдых по-царски заказали себе на Новый год — АТОР
Потеря шипов и грыжи признаны главными сигналами замены шин
Смешанные типы томатов обеспечивают более стабильный урожай — Lians House Seeds
Манджуари признан одним из старейших видов рыб на планете — биолог Андрес Уртадо.
Кофе сниижает усвоение магния — диетолог Морган Вокер
Динамичные упражнения стоя укрепляют мышцы кора после 60 — физиологи
Скандинавский метод сна использует два отдельных одеяла — The Sleep Foundation
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.