Новое достижение Чеховой: как личный опыт привёл телеведущую к докторской степени

Телеведущая Анфиса Чехова сообщила о получении докторской степени по психологии.
В социальных сетях она опубликовала фотографии с церемонии вручения диплома Евразийского международного университета.
"Можете меня поздравить! Сегодня я получила диплом доктора психологии", — написала Чехова.
Решение стать психологом возникло у знаменитости после собственного сложного опыта. Она призналась, что обратилась к специалистам для работы с личными проблемами, а затем решила углубить знания.
Чехова рассказала о детских травмах, связанных с заниженной самооценкой. По её словам, отец постоянно критиковал её внешность и вес, что сформировало комплексы. Во взрослой жизни артистка часто выбирала мужчин, которые были похожи на родителя.
Телеведущая также поделилась историей борьбы с лишним весом. После многолетних диет и срывов ей удалось найти баланс, проработав психологические проблемы. Последние восемь лет Чехова поддерживает форму без жёстких ограничений.
