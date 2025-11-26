Новое достижение Чеховой: как личный опыт привёл телеведущую к докторской степени

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анфиса Чехова получила диплом доктора психологии
Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова сообщила о получении докторской степени по психологии.

Анфиса Чехова
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анфиса Чехова

В социальных сетях она опубликовала фотографии с церемонии вручения диплома Евразийского международного университета.

"Можете меня поздравить! Сегодня я получила диплом доктора психологии", — написала Чехова.

Решение стать психологом возникло у знаменитости после собственного сложного опыта. Она призналась, что обратилась к специалистам для работы с личными проблемами, а затем решила углубить знания.

Чехова рассказала о детских травмах, связанных с заниженной самооценкой. По её словам, отец постоянно критиковал её внешность и вес, что сформировало комплексы. Во взрослой жизни артистка часто выбирала мужчин, которые были похожи на родителя.

Телеведущая также поделилась историей борьбы с лишним весом. После многолетних диет и срывов ей удалось найти баланс, проработав психологические проблемы. Последние восемь лет Чехова поддерживает форму без жёстких ограничений.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
