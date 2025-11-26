Серьёзное обвинение: что Леонид Ярмольник рассказал о поведении Аглаи Тарасовой на съёмках

Ярмольник заявил, что никогда не видел Аглаю Тарасову в состоянии опьянения

Актриса Аглая Тарасова снова в суде: дело о масле каннабиса ставит под угрозу её свободу и привлекает внимание СМИ и коллег. За коллегу заступился актёр Леонид Ярмольник.

Актриса Аглая Тарасова

Тарасова вновь оказалась в центре внимания из-за судебного процесса, связанного с обнаружением у неё электронного девайса со следами запрещённого вещества. Инцидент произошёл во время её возвращения из Израиля, что привело к задержанию в аэропорту. Сейчас актрисе грозит до семи лет лишения свободы.

Судебное разбирательство продолжается, и сегодня проходит новое слушание. На заседании Аглая присутствует вместе с матерью, актрисой Ксенией Раппопорт, которая поддерживает дочь, крепко держа её за руку. Напомним, что на предыдущем заседании Тарасова полностью признала свою вину.

"Я совершила большую ошибку, мне страшно, я раскаиваюсь", — заявила актриса Аглая Тарасова.

Свидетели защищают актрису

Известный актёр Леонид Ярмольник высказался в поддержку Аглаи, подчеркнув её дисциплинированность и доброжелательность в работе.

"Меня эта история невероятно удивила, потому что Аглая дисциплинировала, добра, тактична. Никогда никаких излишеств, когда мы работали, я не видел. Мне бы хотелось считать это невероятной случайностью", — объяснил актёр.

Он подчеркнул, что никогда не видел Тарасову за употреблением алкоголя и наркотиков.

Такое мнение заметно отличается от обвинений, и может повлиять на восприятие актрисы судом и общественностью.

Условия меры пресечения

Ранее суд продлил меру пресечения Аглае Тарасовой. В частности, актрисе запрещено:

Покидать дом в определённые часы. Пользоваться средствами связи. Общаться со свидетелями по делу.

Эти ограничения создают определённые трудности для артистки, ограничивая её профессиональную и личную свободу.

Свидетели задержания

Сегодня в суде опрашивают двух мужчин — Максима Чумакова и Анатолия Кузнецова, работающих в Домодедово. Они подробно рассказали, как проходило задержание актрисы, описав все обстоятельства инцидента с маслом каннабиса. Эти показания помогают составить более полную картину событий и могут сыграть ключевую роль в разбирательстве.

Параллели и контекст

Случай Аглаи Тарасовой привлек внимание не только поклонников актрисы, но и широкой публики. Многие отмечают, что обвинения в употреблении наркотических веществ могут сильно повлиять на карьеру молодой актрисы, даже несмотря на её репутацию и положительные характеристики от коллег.

Аглае Тарасовой 31 год, и она активно работает в кино и театре. Актриса ранее полностью признала свою вину. Поддержка матери, актрисы Ксении Раппопорт, считается значимой для морального состояния дочери.

Исторический контекст

• Аглая Тарасова — представитель молодого поколения российской киноиндустрии, активно снимается в фильмах и сериалах.

• Судебное дело связано с современными правилами перевозки и употребления запрещённых веществ.

• Показания коллег и свидетелей играют ключевую роль в определении исхода разбирательства.