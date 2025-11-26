Серьёзное обвинение: что Леонид Ярмольник рассказал о поведении Аглаи Тарасовой на съёмках

Актриса Аглая Тарасова снова в суде: дело о масле каннабиса ставит под угрозу её свободу и привлекает внимание СМИ и коллег. За коллегу заступился актёр Леонид Ярмольник.
Тарасова вновь оказалась в центре внимания из-за судебного процесса, связанного с обнаружением у неё электронного девайса со следами запрещённого вещества. Инцидент произошёл во время её возвращения из Израиля, что привело к задержанию в аэропорту. Сейчас актрисе грозит до семи лет лишения свободы.
Судебное разбирательство продолжается, и сегодня проходит новое слушание. На заседании Аглая присутствует вместе с матерью, актрисой Ксенией Раппопорт, которая поддерживает дочь, крепко держа её за руку. Напомним, что на предыдущем заседании Тарасова полностью признала свою вину.
"Я совершила большую ошибку, мне страшно, я раскаиваюсь", — заявила актриса Аглая Тарасова.
Известный актёр Леонид Ярмольник высказался в поддержку Аглаи, подчеркнув её дисциплинированность и доброжелательность в работе.
"Меня эта история невероятно удивила, потому что Аглая дисциплинировала, добра, тактична. Никогда никаких излишеств, когда мы работали, я не видел. Мне бы хотелось считать это невероятной случайностью", — объяснил актёр.
Он подчеркнул, что никогда не видел Тарасову за употреблением алкоголя и наркотиков.
Такое мнение заметно отличается от обвинений, и может повлиять на восприятие актрисы судом и общественностью.
Ранее суд продлил меру пресечения Аглае Тарасовой. В частности, актрисе запрещено:
Покидать дом в определённые часы.
Пользоваться средствами связи.
Общаться со свидетелями по делу.
Эти ограничения создают определённые трудности для артистки, ограничивая её профессиональную и личную свободу.
Сегодня в суде опрашивают двух мужчин — Максима Чумакова и Анатолия Кузнецова, работающих в Домодедово. Они подробно рассказали, как проходило задержание актрисы, описав все обстоятельства инцидента с маслом каннабиса. Эти показания помогают составить более полную картину событий и могут сыграть ключевую роль в разбирательстве.
Случай Аглаи Тарасовой привлек внимание не только поклонников актрисы, но и широкой публики. Многие отмечают, что обвинения в употреблении наркотических веществ могут сильно повлиять на карьеру молодой актрисы, даже несмотря на её репутацию и положительные характеристики от коллег.
Всегда проверять содержимое электронных устройств перед поездкой за границу.
При задержании сотрудничать с правоохранительными органами и адвокатом.
Сохранять спокойствие и корректно вести себя на публичных мероприятиях.
Миф: Аглая Тарасова злоупотребляет алкоголем и наркотиками.
Правда: Коллеги утверждают, что она дисциплинированна и внимательна в работе, подобных случаев не наблюдалось.
Миф: Судебное дело повлияет на все её проекты.
Правда: Влияние ограничено только на период действия меры пресечения и репутацию.
Миф: Поддержки у актрисы нет.
Правда: Мать и коллеги активно поддерживают её в суде.
Аглае Тарасовой 31 год, и она активно работает в кино и театре.
Актриса ранее полностью признала свою вину.
Поддержка матери, актрисы Ксении Раппопорт, считается значимой для морального состояния дочери.
• Аглая Тарасова — представитель молодого поколения российской киноиндустрии, активно снимается в фильмах и сериалах.
• Судебное дело связано с современными правилами перевозки и употребления запрещённых веществ.
• Показания коллег и свидетелей играют ключевую роль в определении исхода разбирательства.
