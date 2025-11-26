Новогодние фото Пожарской: как актриса ответила на слухи о разладе с Янковским

Янковский эмоционально отреагировал на свежие фото супруги

Актриса Диана Пожарская опубликовала новую фотосессию в социальных сетях. Элегантные снимки в красно-чёрно-белой гамме стали ответом на слухи о возможном разладе в семье.

Фото: YouTube канал ПРО КИНО by Скриншот видео YouTube канала ПРО КИНО, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Диана Пожарская и Иван Янковский

Супруг актрисы Иван Янковский, обычно сдержанный в публичных проявлениях чувств, не остался в стороне. Он оставил эмоциональный комментарий под фотографиями жены.

"Замечательно, рррр", — написал Янковский.

Пожарская в шутливой форме сравнила мужа с Санта-Клаусом, обменявшись с ним сердечками в комментариях. Такой диалог стал намёком на сохранение тёплых отношений в паре.

Подписчики также высоко оценили новые образы актрисы. В комментариях преобладали восторженные отклики и комплименты её внешности и стилю.

Пара официально подтвердила свои отношения в 2021 году. Вскоре у них родился сын Олег, названный в честь легендарного деда Ивана — народного артиста Олега Янковского.