После четырёх разводов: почему Дженнифер Лопес продаёт обручальные кольца

Певица Дженнифер Лопес занялась ювелирным бизнесом

5:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и певица Дженнифер Лопес стала лицом ювелирного бренда Zen Diamond, сочетая опыт личной жизни с коммерческими проектами.

Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дженнифер Лопес

Лопес вновь оказалась в центре внимания, но на этот раз не благодаря новым романам или скандалам, а коммерческому проекту. Четырежды разведённая артистка стала лицом рекламной кампании ювелирного бренда Zen Diamond, специализирующегося на обручальных кольцах. Сумма контракта составила внушительные 10 миллионов долларов, о чём сообщает New York Post.

Несмотря на свою насыщенную личную жизнь, Лопес продолжает активно развивать карьеру и расширять горизонты. В минувшие выходные певица впервые выступила в Индии на свадьбе миллиардера, заработав там ещё около 2 миллионов долларов. Такой профессиональный ритм показывает, что она по-прежнему уверенно держится в мире шоу-бизнеса, сочетая коммерческие проекты с гастрольной деятельностью.

Почему Дженнифер Лопес стала лицом бренда

Председатель совета директоров Zen Diamond, Эмиль Гузелиус, отметил, что Лопес олицетворяет силу, подлинность и красоту, которые не подвластны времени. Учитывая богатый опыт певицы в личной жизни, она идеально подходит для продвижения обручальных колец.

За годы своей карьеры Лопес была замужем четырежды. Первое предложение она получила в 2002 году от актёра Бена Аффлека — это было кольцо Harry Winston с розовым бриллиантом весом 6,1 карата. Позже бейсболист Алекс Родригес подарил певице кольцо с камнем в 15 карат. Ранее Лопес была замужем за манекенщиком Оджани Ноа, танцором Крисом Джаддом и певцом Марком Энтони, с которым у неё родились близнецы Эмма и Макс.

"Нет, я этого не хочу", — ответила Лопес на вопрос о том, собирается ли пользоваться приложениями для знакомств.

По словам инсайдера NYP, сумма за рекламу для Лопес кажется небольшой. Ранее она получала по 20, 30 и даже 50 миллионов долларов за контракты, поэтому нынешние 10 миллионов выглядят скромно на фоне её прежних сделок.

Кампания и образ певицы

В рекламной кампании Дженнифер Лопес предстала в свадебном белом платье с открытыми плечами. На её безымянном пальце красуется кольцо, символизирующее новую линейку бренда, запущенную к Черной пятнице. Такой выбор визуального образа подчёркивает элегантность, уверенность и зрелую привлекательность артистки.

Личная жизнь после развода

В реальности Лопес сейчас свободна. Её развод с Беном Аффлеком был оформлен в августе 2024 года, спустя два года после их свадьбы в Лас-Вегасе. Певица не спешит строить новые отношения, сосредотачиваясь на работе и собственном развитии.

"Она хочет оставаться в центре внимания. Она стремится сохранить молодость. Она не нуждается в деньгах. Джей Ло сейчас в том возрасте, когда она готова на все, чтобы быть актуальной", — пояснил источник.

Сейчас 56-летняя Дженнифер активно участвует в различных проектах, сочетая выступления с рекламной деятельностью. Её пример показывает, что успех и востребованность не зависят исключительно от личной жизни, а определяется профессионализмом, амбициями и умением адаптироваться к новым условиям.

А что если…

Если Лопес решит больше внимания уделять личной жизни, это может повлиять на её карьерный ритм, но профессиональный опыт позволяет ей сохранять баланс и независимость.

FAQ

Почему Лопес выбрали для рекламы обручальных колец?

Из-за её опыта в браках, харизмы и узнаваемости во всём мире.

Сколько она заработала за проект?

Сумма составила 10 миллионов долларов.

Планирует ли певица новые романы?

На данный момент Дженнифер сосредоточена на карьере и личностном развитии.

Мифы и правда

Миф: публичные фигуры только ищут внимание.

Правда: активная профессиональная жизнь помогает сохранять востребованность и независимость.

Миф: успех зависит исключительно от личной жизни.

Правда: стратегия продвижения и профессионализм часто играют ключевую роль.

Миф: после четырёх разводов невозможно быть востребованной.

Правда: Лопес демонстрирует, что опыт, харизма и умение адаптироваться делают человека актуальным в любом возрасте.

Три интересных факта

Дженнифер Лопес была замужем четырежды и имеет двух детей-близнецов. Она первая выступила на свадьбе миллиардера в Индии, заработав 2 миллиона долларов. В рекламе кольца она демонстрирует уверенность и элегантность, оставаясь символом силы и красоты.

Исторический контекст

• Дженнифер Лопес — одна из самых успешных певиц и актрис современности.

• Её карьера охватывает несколько десятилетий и сочетает музыку, кино и коммерческие проекты.

• Продвижение брендов стало важной частью её стратегии сохранения актуальности и узнаваемости.