Макаревич* признался в любви Пугачёвой: великая актриса и мудрейшая женщина

Андрей Макаревич* в новом интервью на YouTube-канале дал оценку творчеству и личности Аллы Пугачевой. Беседа состоялась с Дмитрием Еловским*.
Музыкант подчеркнул особый статус Примадонны в отечественной культуре. Он выделил не только вокальные данные, но и актёрское мастерство певицы.
"Она абсолютно великая. Она великая актриса. И она мудрейшая женщина. Я её вообще люблю", — заявил Макаревич.
Артист также прокомментировал недавнее внимание к персоне Пугачёвой. По его мнению, высокий интерес публики подтверждает неизменную народную любовь.
После начала СВО Пугачёва с семьёй покинула Россию. Она и её супруг Максим Галкин* имеют гражданство других стран.
* признан в России иностранным агентом по решению Минюста
