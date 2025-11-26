Макаревич* признался в любви Пугачёвой: великая актриса и мудрейшая женщина

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Макаревич* назвал Пугачёву великой актрисой
Андрей Макаревич* в новом интервью на YouTube-канале дал оценку творчеству и личности Аллы Пугачевой. Беседа состоялась с Дмитрием Еловским*.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Latheme, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алла Пугачёва

Музыкант подчеркнул особый статус Примадонны в отечественной культуре. Он выделил не только вокальные данные, но и актёрское мастерство певицы.

"Она абсолютно великая. Она великая актриса. И она мудрейшая женщина. Я её вообще люблю", — заявил Макаревич.

Артист также прокомментировал недавнее внимание к персоне Пугачёвой. По его мнению, высокий интерес публики подтверждает неизменную народную любовь.

После начала СВО Пугачёва с семьёй покинула Россию. Она и её супруг Максим Галкин* имеют гражданство других стран.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
