Мать двух детей требует с Цекало 83 млн рублей — что скрывает брачный договор

Бывшая супруга Александра Цекало Виктория Галушка обратилась в суд с новыми финансовыми требованиями. Иск касается выплаты алиментов на содержание общих детей и задолженности по брачному договору.
Общая сумма требований превышает 83 миллиона рублей. Из них 52,7 миллиона составляют алиментные платежи, а 31 миллион — долг по ранее заключенному соглашению.
"Истец требует взыскать 52,7 миллиона рублей по уплате алиментов на содержание детей", — указывается в материалах Лефортовского районного суда Москвы.
На данный момент Цекало частично выполнил свои обязательства. Шоумен уже перечислил экс-супруге 21 миллион рублей из требуемых сумм.
Следующее заседание по делу назначено на 26 декабря 2025 года. Виктория Галушка самостоятельно воспитывает двух детей — 17-летнюю дочь и 13-летнего сына.
