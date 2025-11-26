Мать двух детей требует с Цекало 83 млн рублей — что скрывает брачный договор

Бывшая жена Цекало подала иск к шоумену на 83 млн рублей

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая супруга Александра Цекало Виктория Галушка обратилась в суд с новыми финансовыми требованиями. Иск касается выплаты алиментов на содержание общих детей и задолженности по брачному договору.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Общая сумма требований превышает 83 миллиона рублей. Из них 52,7 миллиона составляют алиментные платежи, а 31 миллион — долг по ранее заключенному соглашению.

"Истец требует взыскать 52,7 миллиона рублей по уплате алиментов на содержание детей", — указывается в материалах Лефортовского районного суда Москвы.

На данный момент Цекало частично выполнил свои обязательства. Шоумен уже перечислил экс-супруге 21 миллион рублей из требуемых сумм.

Следующее заседание по делу назначено на 26 декабря 2025 года. Виктория Галушка самостоятельно воспитывает двух детей — 17-летнюю дочь и 13-летнего сына.