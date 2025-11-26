Иск к Батрутдинову: почему у комика хотят изъять недвижимость

Департамент городского имущества Москвы обратился в суд с иском об изъятии недвижимости Тимура Батрутдинова. Информация о процессе опубликована в Telegram-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы".
Имущество артиста расположено на территории, предназначенной для комплексного развития. Иск подаётся для изъятия собственности в государственных нуждах.
"Речь идёт о недвижимом имуществе артиста, находящемся на границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии", — уточняется в сообщении.
Батрутдинов выступает в суде одним из нескольких ответчиков. Их полный список не раскрывается в открытых источниках.
Подготовка к судебному разбирательству назначена на 18 декабря. В заседании Бабушкинского районного суда будет рассмотрена обоснованность требований городских властей.
