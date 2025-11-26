Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страх перед человеком меняет структуру животной экосистемы — учёные
Жировая инфильтрация печени часто протекает без симптомов — гепатолог Баррос
Смена грунта предотвращает повторное заражение комнатных растений
Эфирный спрей повысил ударную нагрузку на мотор по данным инженеров
Этот пирог с брокколи станет хитом вашего стола — кулинары
Белое покрывало спатифиллума вызывает путаницу с лилиями — Actualno
Сухофрукты содержат до 90 процентов полезных веществ
Энн Хэтэуэй использует заколку для визуального увеличения губ — Vogue
Спектр протонов в зоне колена впервые измерен с Земли — Sciencepost

Долги, три паспорта, переезд за рубеж: как сейчас живёт историк моды Александр Васильев

У модельера Александра Васильева нашли долги по налогам в России
5:29
Шоу-бизнес

Экс-ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев живёт во Франции, проводит лекции и выставки, но продолжает оставаться предметом обсуждений в России.

Александр Васильев
Фото: duma.gov.ru by ГД РФ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Васильев

Историк моды давно стал публичной фигурой не только благодаря своему профессионализму, но и резонансным заявлениям. В 2022 году он покинул Россию и обосновался во Франции, где продолжает жить и работать. Его отъезд породил массу слухов: от обвинений в уклонении от налогов до требований ареста в Госдуме.

Ранее Александр Васильев столкнулся с обыском в связи дерзкой кражей ценностей из Лувра в Париже.

Васильев неоднократно подчёркивал, что его переезд нельзя считать эмиграцией. Помимо российского паспорта, у него есть литовский и французский, что позволяет ему жить и работать за границей без нарушений закона. Несмотря на это, возвращаться в Россию он пока не намерен, объясняя это неприязнью некоторых влиятельных лиц.

"В некоторых городах говорят: "Нет, не надо нам никакого Васильева". Одним словом, дезорганизация. Я провёл расследование. Мне сказали, что это какая-то женщина, отвергнутая мной в верхах власти, теперь мстит. В России я в чёрном списке", — заявил бывший телеведущий.

Финансовые трудности и налоги

Согласно информации Telegram-канала Mash, компания Васильева "ЛАВ" ("Лилии Александра Васильева") накопила налоговую задолженность в размере 325 тысяч рублей. После подачи иска Федеральной налоговой службой банковские счета фирмы были заблокированы. В СМИ обсуждалась возможность заочного ареста модельера, однако адвокат Вадим Багатурия опроверг подобные слухи.

"За неуплату налогов на такую сумму уголовная ответственность не наступает. Чтобы возникла уголовная ответственность, нужно не уплатить налоги в крупном размере, а таковым признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 18 750 000 рублей", — пояснил юрист.

Как пишет "Царьград", сумма задолженности в несколько сотен тысяч рублей не является основанием для уголовного преследования или заочного ареста.

Карьера и работа за границей

После возвращения программы "Модный приговор" на телеэкраны, Васильев посещал Россию, но на место ведущего шоу его не вернули. На этот пост пригласили стилиста Александра Рогова. Сейчас модельер зарабатывает в Европе, преимущественно во Франции, проводя лекции о моде, устраивая выставки исторических костюмов и консультируя дизайнеров.

  1. Лекции о моде и истории костюма для университетов и музеев.

  2. Организация выставок собственных коллекций исторических костюмов.

  3. Консультирование дизайнеров и участие в европейских модных проектах.

Политические и общественные претензии

Против Васильева выступали представители российских властей. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Журавлёв считает, что модельера следует арестовать и возбудить уголовное дело за дискредитацию Вооружённых сил. Депутат Брянской областной думы, руководитель движения "Россия православная" Михаил Иванов предложил конфисковать имущество Васильева в пользу семей участников спецоперации.

Ситуация усугубилась после публикации на сайте литовского правительства открытого письма от имени Васильева с критикой российских властей. Представители модельера позже заявили, что документ не согласовывался с ним, и он не имеет к нему отношения

А что если…

Если бы Васильев остался в России, его профессиональная деятельность могла бы столкнуться с ограничениями из-за политического давления. Переезд во Францию позволил сохранять творческую свободу и продолжать развиваться как историку моды.

Мифы и правда

Миф: Александр Васильев эмигрировал из-за денег.
Правда: Отъезд связан с ограничениями в профессиональной деятельности.

Миф: Модельер не платит налоги.
Правда: Сумма задолженности незначительна и не несет уголовной ответственности.

Миф: Он потерял влияние в модной сфере.
Правда: Васильев продолжает лекции, выставки и работу в Европе, сохраняя профессиональный статус.

Три интересных факта

  1. Александр Васильев владеет тремя паспортами — российским, литовским и французским.

  2. Он покинул Россию в марте 2022 года, но периодически посещает страну.

  3. Несмотря на политические скандалы, он продолжает проводить лекции и выставки исторических костюмов в Европе.

Исторический контекст

• Васильев — один из самых известных российских модельеров и историков моды, чья карьера охватывает несколько десятилетий.
• Он был ведущим программы "Модный приговор", популяризируя историю моды среди широкой аудитории.
• Переезд за границу стал знаковым событием для российских модных кругов, подчеркнув влияние политики на творческую профессию.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Домашние животные
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году
Авто
ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году
Популярное
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут

Самое длинное солнечное затмение века продлится до 6 минут 23 секунд и пройдёт по Северной Африке и Европе. Это событие привлечёт миллионы наблюдателей.

Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Проверено временем: Россия обходит Запад, добиваясь капитуляции Украины Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Индуистские приседания дают эффект месяца тренировок — движений меньше, а толку больше
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Последние материалы
Смена грунта предотвращает повторное заражение комнатных растений
Эфирный спрей повысил ударную нагрузку на мотор по данным инженеров
США испытывают танки Abrams в Польше — MWM
Этот пирог с брокколи станет хитом вашего стола — кулинары
У модельера Александра Васильева нашли долги по налогам в России
"Коктебель" наступает на пятки шампанскому: как Россия встречает Новый год
Белое покрывало спатифиллума вызывает путаницу с лилиями — Actualno
Сухофрукты содержат до 90 процентов полезных веществ
Энн Хэтэуэй использует заколку для визуального увеличения губ — Vogue
Спектр протонов в зоне колена впервые измерен с Земли — Sciencepost
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.