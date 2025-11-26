Долги, три паспорта, переезд за рубеж: как сейчас живёт историк моды Александр Васильев

У модельера Александра Васильева нашли долги по налогам в России

Экс-ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев живёт во Франции, проводит лекции и выставки, но продолжает оставаться предметом обсуждений в России.

Историк моды давно стал публичной фигурой не только благодаря своему профессионализму, но и резонансным заявлениям. В 2022 году он покинул Россию и обосновался во Франции, где продолжает жить и работать. Его отъезд породил массу слухов: от обвинений в уклонении от налогов до требований ареста в Госдуме.

Ранее Александр Васильев столкнулся с обыском в связи дерзкой кражей ценностей из Лувра в Париже.

Васильев неоднократно подчёркивал, что его переезд нельзя считать эмиграцией. Помимо российского паспорта, у него есть литовский и французский, что позволяет ему жить и работать за границей без нарушений закона. Несмотря на это, возвращаться в Россию он пока не намерен, объясняя это неприязнью некоторых влиятельных лиц.

"В некоторых городах говорят: "Нет, не надо нам никакого Васильева". Одним словом, дезорганизация. Я провёл расследование. Мне сказали, что это какая-то женщина, отвергнутая мной в верхах власти, теперь мстит. В России я в чёрном списке", — заявил бывший телеведущий.

Финансовые трудности и налоги

Согласно информации Telegram-канала Mash, компания Васильева "ЛАВ" ("Лилии Александра Васильева") накопила налоговую задолженность в размере 325 тысяч рублей. После подачи иска Федеральной налоговой службой банковские счета фирмы были заблокированы. В СМИ обсуждалась возможность заочного ареста модельера, однако адвокат Вадим Багатурия опроверг подобные слухи.

"За неуплату налогов на такую сумму уголовная ответственность не наступает. Чтобы возникла уголовная ответственность, нужно не уплатить налоги в крупном размере, а таковым признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 18 750 000 рублей", — пояснил юрист.

Как пишет "Царьград", сумма задолженности в несколько сотен тысяч рублей не является основанием для уголовного преследования или заочного ареста.

Карьера и работа за границей

После возвращения программы "Модный приговор" на телеэкраны, Васильев посещал Россию, но на место ведущего шоу его не вернули. На этот пост пригласили стилиста Александра Рогова. Сейчас модельер зарабатывает в Европе, преимущественно во Франции, проводя лекции о моде, устраивая выставки исторических костюмов и консультируя дизайнеров.

Лекции о моде и истории костюма для университетов и музеев. Организация выставок собственных коллекций исторических костюмов. Консультирование дизайнеров и участие в европейских модных проектах.

Политические и общественные претензии

Против Васильева выступали представители российских властей. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Журавлёв считает, что модельера следует арестовать и возбудить уголовное дело за дискредитацию Вооружённых сил. Депутат Брянской областной думы, руководитель движения "Россия православная" Михаил Иванов предложил конфисковать имущество Васильева в пользу семей участников спецоперации.

Ситуация усугубилась после публикации на сайте литовского правительства открытого письма от имени Васильева с критикой российских властей. Представители модельера позже заявили, что документ не согласовывался с ним, и он не имеет к нему отношения

А что если…

Если бы Васильев остался в России, его профессиональная деятельность могла бы столкнуться с ограничениями из-за политического давления. Переезд во Францию позволил сохранять творческую свободу и продолжать развиваться как историку моды.

Мифы и правда

Миф: Александр Васильев эмигрировал из-за денег.

Правда: Отъезд связан с ограничениями в профессиональной деятельности.

Миф: Модельер не платит налоги.

Правда: Сумма задолженности незначительна и не несет уголовной ответственности.

Миф: Он потерял влияние в модной сфере.

Правда: Васильев продолжает лекции, выставки и работу в Европе, сохраняя профессиональный статус.

Три интересных факта

Александр Васильев владеет тремя паспортами — российским, литовским и французским. Он покинул Россию в марте 2022 года, но периодически посещает страну. Несмотря на политические скандалы, он продолжает проводить лекции и выставки исторических костюмов в Европе.

Исторический контекст

• Васильев — один из самых известных российских модельеров и историков моды, чья карьера охватывает несколько десятилетий.

• Он был ведущим программы "Модный приговор", популяризируя историю моды среди широкой аудитории.

• Переезд за границу стал знаковым событием для российских модных кругов, подчеркнув влияние политики на творческую профессию.