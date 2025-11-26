Дубай меняет людей сильнее, чем кажется: Даня Милохин выбрал занятие, ломающее стереотипы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даня Милохин начал работать доставщиком еды в Дубае
Шоу-бизнес

В эмиратских кварталах жизнь редко течёт предсказуемо, и новость от Дани Милохина это ещё раз подтверждает. Переехав в ОАЭ, он выбрал для себя не самый очевидный путь — теперь подписчики узнали, что молодой артист трудится курьером и развозит еду по Дубаю. Эта новость быстро разошлась по соцсетям, вызвав волну обсуждений: от искреннего удивления до уважения к такому решению.

Даня Милохин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Даня Милохин

"Я работаю в доставке, доставляю еду. Так что, если вы живёте здесь, могу посоветовать несколько приятных ресторанов", — заявил Даня Милохин.

Переезд в другую страну редко бывает простым, и многие сталкиваются с необходимостью искать новые способы заработка. Милохин, который в начале 2020-х стал одним из самых узнаваемых российских тиктокеров, не стал исключением. Ранее он рассказывал о запуске собственного бизнеса — салона красоты, — но позже стало известно, что он выступал лишь как соинвестор барбершопа, а не его владелец. Параллельно блогер всё активнее уходил в спорт: занимался боксом, тренировался с профессионалами и участвовал в международных боях.

Мифы и правда

  • Миф: доставка — это работа только для студентов.
    Правда: среди курьеров в Дубае много взрослых специалистов, экспатов и тех, кто совмещает доставку с другой деятельностью.

  • Миф: курьеры зарабатывают мало.
    Правда: при плотном графике и высоком рейтинге доход может быть значительно выше средней зарплаты в сервисных профессиях.

  • Миф: начинать нужно с дорогого транспорта.
    Правда: многие начинают с обычного велосипеда, а затем переходят на скутер или авто.

Три интересных факта

  1. В Дубае создана одна из самых технологичных систем доставки на Ближнем Востоке.

  2. Заказы чаще всего приходят вечером — в период активности туристов.

  3. У курьеров есть свои сообщества: они делятся лайфхаками по маршрутам и обслуживанию техники.

Исторический контекст

В начале 2020-х спрос на доставку в ОАЭ резко вырос благодаря экспатам и развитию онлайн-платформ. Сервисы логистики стали полноценным каналом занятости для приезжих, а многие блогеры, спортсмены и артисты выбирали эту работу как способ быстро адаптироваться в новой среде. На этом фоне решение Милохина выглядит вполне закономерным: покинув Россию, он пробует новые форматы занятости и не боится смены ролей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
