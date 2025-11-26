Не оставаться в стороне: кто из российских артистов выразил готовность помочь жителям Донецка

Артисты Русского Радио призывают коллег помочь жителям Донецка

В ноябре 2025 года жители Донецка и ДНР остались без электроэнергии и частично без связи из-за атак ВСУ. Российские исполнители, чьи песни звучат на волнах "Русского Радио", считают своим долгом помочь согражданам из Новых регионов нашей страны и призывают коллег по цеху присоединиться к их инициативе.

Помощь жителям ДНР

В результате недавних атак без электричества остались 65% жителей Донецкой Народной Республики. Администрация региона делает все возможное, чтобы наладить снабжение, однако люди попали в непростую жизненную ситуацию.

Артисты "Русского Радио" — Лариса Долина, Ирина Дубцова, Александр Маршал, Анна Семенович, Елена Север, Денис Майданов, группа "Земляне", Юрий Киселев, — выразили готовность финансово помочь людям, оказавшимся без электроэнергии.

Исполнители также призывают других артистов и творческих людей не оставаться в стороне и выполнить свой гражданский долг, направив финансовые средства пострадавшим лично и от чистого сердца.

Артисты "Русского Радио" уверены: именно творческие люди должны в этой ситуации проявить гражданскую позицию и не собирать средства среди слушателей и зрителей, а лично помочь оказавшимся в беде.

"Для нас важно не быть равнодушными. Мы помогаем, потому что мы одна страна, один народ. Сейчас нельзя оставаться в стороне, когда наши сограждане на Донбассе, которые все эти годы жили под обстрелами, снова претерпевают трудности. Это вопрос человеческой солидарности и нашей общей ответственности", — говорит Елена Север.

Ключевым в их инициативе является адресная помощь жителям Донецка, минуя многочисленные фонды имени кого бы то ни было, чтобы деньги точно дошли до пострадавших в полном объеме.