Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия готовится к дефициту яблок, малины и грибов в 2026 году — экономист Литвиненко
Первые признаки бурсита потребовали смены обуви и стелек — ортопеды
ДНК чернобыльских собак отличается от генов других популяций
Подросток создал убежище, спасающее от бедствий, с помощью оригами — Business Insider
Шаурма и бургеры помогают поддерживать форму — Элеонора Алибаева
Яблочная кислота в клубнике осветляет эмаль
Во Фрежюсе ввели штраф 450 евро за кормление диких кабанов — Le Parisien
В этих древних городах когда-то время остановилось — исследователи
Радиаторы теряют теплоотдачу из-за скопления пыли внутри — EXPRESS

Мысли влияют на судьбу: Анна Семенович рассказала, как избавилась от уныния

Семенович заявила, что изменила свою жизнь с помощью позитивного мышления
4:43
Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович рассказала, как работа над мыслями и позитивным взглядом на жизнь помогла ей изменить судьбу и внутреннее состояние.

Певица Анна Семенович
Фото: Инстаграм Анны Семенович by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Анна Семенович

Каждому человеку время от времени кажется, что жизнь идёт не в том направлении, которое он выбрал. В такие моменты особенно важно понять, как наши мысли и внутреннее состояние влияют на события вокруг. Певица Анна Семенович поделилась личной историей о том, как ей удалось изменить свою жизнь, переломив привычный негативный взгляд на мир и научившись видеть положительное даже в непростых ситуациях.

Поворотный момент

Семенович рассказывает, что перелом произошёл после серии неприятных событий, которые заставили её пересмотреть собственное отношение к жизни.

"Я много лет наблюдаю, как наши мысли, настроение и внутреннее состояние влияют на судьбу", — отметила певица.

Ранее она признавалась, что часто погружалась в уныние, недовольство и критику самой себя. Любые трудности воспринимались исключительно с негативной стороны, а благодарность за то, что уже есть, практически отсутствовала.

Путь к позитивному мышлению

Изменения начались в 2015 году. Семенович решила активно работать над своим внутренним состоянием, изучать психологию, читать книги и проходить терапию. Постепенно она поняла, что именно негативные мысли и привычка фокусироваться на проблемах разрушают жизнь и мешают двигаться вперёд.

"Мой мозг всегда был недоволен, на любую ситуацию я смотрела с негативной точки зрения, а главное я не умела благодарить за то, что уже имею", — призналась Анна в соцсетях.

С течением времени певица научилась замечать позитивные моменты и контролировать свои мысли. Это стало настоящим переломом: когда внутреннее состояние стабилизируется, а внимание концентрируется на хорошем, жизнь начинает меняться в лучшую сторону.

Шаг за шагом к оптимизму

  1. Начните вести дневник мыслей, фиксируя негативные и позитивные события дня.

  2. Читайте книги по психологии и личностному росту, чтобы выработать осознанный подход к мышлению.

  3. Регулярно посещайте психолога или коуча, чтобы разобраться с внутренними блоками.

  4. Практикуйте благодарность: ежедневно отмечайте, за что вы можете быть признательны.

  5. Учитесь менять угол зрения на сложные ситуации, превращая трудности в возможности для роста.

А что если…

Если начать контролировать свои мысли с раннего возраста, можно формировать позитивное восприятие жизни как привычку. Это не только улучшает настроение, но и повышает шансы на успех в профессиональной и личной сферах.

FAQ

Как научиться позитивно мыслить?

Начните с фиксации своих мыслей, ведите дневник, отмечайте достижения и положительные моменты.

Какие книги помогают изменить мышление?

Стоит обратить внимание на литературу по психологии, когнитивно-поведенческой терапии и личностному росту.

Сколько времени занимает смена мышления?

В среднем, чтобы сформировать новую привычку, требуется 2–3 месяца регулярной практики и самонаблюдения.

Мифы и правда

Миф: позитивное мышление решает все проблемы.
Правда: оно помогает справляться с трудностями, но не отменяет реальных действий и ответственности.

Миф: негативные мысли нужно полностью исключить.
Правда: важно научиться их контролировать и балансировать с позитивными.

Миф: успех приходит мгновенно после смены мышления.
Правда: изменения происходят постепенно, через постоянную работу над собой.

Три интересных факта

  1. Регулярные практики благодарности улучшают эмоциональное здоровье и снижают уровень стресса.

  2. Позитивное мышление помогает быстрее восстанавливаться после болезней и повышает иммунитет.

  3. Люди, фокусирующиеся на хорошем, чаще достигают профессиональных целей и строят крепкие отношения.

Исторический контекст

• Тема позитивного мышления активно обсуждается в психологии с середины XX века.
• Развитие когнитивно-поведенческих практик сделало работу с мыслями доступной каждому.
• В России интерес к личностному росту и ментальному здоровью вырос после 2010-х годов, чему способствовали публичные истории известных людей, таких как Анна Семенович.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кангал занимает первое место по силе укуса среди собак — PETBOOK
Домашние животные
Кангал занимает первое место по силе укуса среди собак — PETBOOK
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Наука и техника
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Автовладельцев лишают прав за пропуск скорой помощи — Autonews
Уступил скорой помощи — остался без прав: новая реальность, о которой водители узнают слишком поздно
Похититель новоселья: какое неожиданное решение по делу Долиной предложил Садальский
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами Сергей Милешкин
Орбан переиграл Брюссель .Все ему завидуют, но повторить не могут
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Углеродные ловушки планеты: почему эти экосистемы стали объектом пристального внимания
Углеродные ловушки планеты: почему эти экосистемы стали объектом пристального внимания
Последние материалы
В этих древних городах когда-то время остановилось — исследователи
Радиаторы теряют теплоотдачу из-за скопления пыли внутри — EXPRESS
Немцы стали чаще учитывать цену продуктов при покупках — минсельхоз Германии
Отслеживание доз — эффективный способ контроля выпивки — Катинка ван де Вен
Крыс привлекают укрытия из досок, ведер и садового мусора
Позу лодки для укрепления мышц живота рекомендуют эксперты — harpersbazaar.gr
Вот термальный рай в Тоскане, о котором молчат путеводители — Tropismi
Легальные китайские аналоги запчастей имеют лазерную маркировку
Анастасия Решетова решила набрать вес после критики худобы
Текстиль в стиле француженок добавляет зимний уют комнате
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.