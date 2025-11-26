Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чаще всего в ДТП в 2025 году попадали Changan Uni-V и Omoda S5 — Autonews
Дженнифер Энистон привлекла бойфренда к бизнесу
Госдума обсуждает снижение ипотечных ставок для семей по данным Аксакова
В зоопарке США умерла старейшая гигантская черепаха Бабушка с Галапагоса — Bild
Оценка менее 20 приседаний указывает на низкую силу ног — кинезиологи
План 5:2 может привести к снижению веса — Тара Коллингвуд
Семена для подзимнего посева должны быть сухими — агроном Николай Хромов
Слоёное печенье заменяет коржи в быстром Наполеоне
Комар помог учёным создавать живые ткани

Эксклюзивный вкус Сергея Соседова: эти пять артистов могли бы стать звёздами его новогоднего вечера

Соседов пригласил бы на новогодний вечер Диму Билана и Азизу
Шоу-бизнес

Подготовка к зимним корпоративам всегда превращается в отдельную мини-индустрию: площадки бронируют за месяцы, компании спорят за даты, а артисты составляют плотный концертный график. Именно декабрь приносит многим знаменитостям львиную долю годового дохода — гонорары растут, а свободных окон в расписании почти не остаётся. На этом фоне особенно интересно услышать мнение музыкального критика Сергея Соседова о том, кого бы он сам позвал на собственный новогодний вечер. Его взгляд оказывается неожиданно выборочным и даже принципиальным.

Сергей Соседов
Фото: commons.wikimedia.org by Chornobai Artur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Соседов

"Баскова и Киркорова я бы на свой вечер приглашать не стал: мне неинтересно. Считаю, что нужно приглашать эксклюзивных певцов, которые редко выступают, а не тех, которые заполонили эфир", — передаёт слова Сергея Соседова URA.RU.

Его позиция даёт понять: он ценит артистов, которые выходят на сцену не по инерции, а по внутренней необходимости, сохраняя индивидуальность и профессиональную глубину. Поэтому список исполнителей, которых он бы хотел видеть на новогоднем корпоративе, включает только тех, кто, по его мнению, обладает особой энергетикой и художественным весом.

"Я бы пригласил Елену Ваенгу, Азизу и Диму Билана. Все эти артисты очень яркие. Это уровень, это культура, вкус и опыт колоссальный. Сегодня таких артистов очень мало", — добавил критик.

Он отметил, что современные исполнители, несмотря на активную медийность, редко могут предложить тот же объём профессионализма и эмоционального диапазона. Поэтому свой идеальный вечер он видит исключительно в компании представителей "старой школы", включая Ольгу Зарубину и Машу Распутину. Такой выбор подчёркивает его стремление к атмосфере живой музыки, узнаваемых тембров и сценической выразительности.

Почему именно эти артисты

Сергей Соседов делает акцент на художественных качествах исполнителей. Его аргументы сводятся к нескольким важным пунктам.

  1. Сценическая индивидуальность.

  2. Профессиональная выучка и опыт.

  3. Богатый репертуар, который можно адаптировать под формат вечера.

  4. Возможность создать эмоционально насыщенную атмосферу.

"Азиза работает потрясающе, Елена Ваенга — тоже. У Димы Билана хорошие песни, техника вокальная потрясающая, разноплановость репертуара", — пояснил Сергей Соседов.

Критик подчёркивает: у него не только профессиональный, но и личный вкус, и он не скрывает, что выбирает тех, кто ему действительно интересен. Перед выступлением он бы обязательно согласовал с артистами репертуар — от лирических песен до энергичных хитов, которые подчёркивают праздничное настроение.

Мифы и правда

• Миф: "Звёзды всегда поют под фонограмму".
Правда: большинство артистов старой школы работают живым голосом, особенно на корпоративных вечерах.

• Миф: "Новогодние выступления стоят одинаково".
Правда: их стоимость растёт ближе к декабрю и зависит от даты.

• Миф: "Можно договориться в последний момент".
Правда: лучшие даты расписаны уже осенью.

3 интересных факта

  1. В декабре у некоторых артистов до трёх выступлений в сутки.

  2. Новогодний корпоратив — одна из самых дорогих услуг в шоу-индустрии.

  3. В России формат частных концертов стал активно развиваться с конца 1990-х.

Исторический контекст

В 1990-е корпоративы только начинали набирать популярность, и приглашение звёзд считалось роскошью. В 2000-х это стало нормой для крупных компаний: выступали поп-исполнители, рок-группы, юмористы. Сегодня новогодние вечера превратились в полноценный рынок развлечений, где востребованы и классическая "старая школа", и современные шоу-проекты. Для Сергея Соседова качество и профессионализм остаются главными критериями.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Новости спорта
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Британия уговаривает страны G20 отказаться от энергоресурсов из России
Нефть
Британия уговаривает страны G20 отказаться от энергоресурсов из России
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Костюм подвёл в самый ответственный момент: образ Чеботиной превратил сцену в минное поле
Мини-шубы не спасают: 5 пород кошек, которым зима приносит больше всего страданий
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Последние материалы
План 5:2 может привести к снижению веса — Тара Коллингвуд
Семена для подзимнего посева должны быть сухими — агроном Николай Хромов
Слоёное печенье заменяет коржи в быстром Наполеоне
Комар помог учёным создавать живые ткани
Индексация ЖКУ не обеспечила стабильность работы комплекса — Сергей Миронов
Продажи Tesla почти достигли рекорда Volkswagen в Норвегии по данным экспертов
Япония получила пост главы совета международной авиации утверждён ICAO
Анфиса Чехова получила диплом доктора психологии
Распознавание лиц в транспорте столкнулось с юридическими барьерами — эксперт Зюзин
Москвичи предпочли встречать Новый год дома, а не за границей — туроператоры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.