Эксклюзивный вкус Сергея Соседова: эти пять артистов могли бы стать звёздами его новогоднего вечера

Соседов пригласил бы на новогодний вечер Диму Билана и Азизу

Подготовка к зимним корпоративам всегда превращается в отдельную мини-индустрию: площадки бронируют за месяцы, компании спорят за даты, а артисты составляют плотный концертный график. Именно декабрь приносит многим знаменитостям львиную долю годового дохода — гонорары растут, а свободных окон в расписании почти не остаётся. На этом фоне особенно интересно услышать мнение музыкального критика Сергея Соседова о том, кого бы он сам позвал на собственный новогодний вечер. Его взгляд оказывается неожиданно выборочным и даже принципиальным.

Фото: commons.wikimedia.org by Chornobai Artur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Соседов

"Баскова и Киркорова я бы на свой вечер приглашать не стал: мне неинтересно. Считаю, что нужно приглашать эксклюзивных певцов, которые редко выступают, а не тех, которые заполонили эфир", — передаёт слова Сергея Соседова URA.RU.

Его позиция даёт понять: он ценит артистов, которые выходят на сцену не по инерции, а по внутренней необходимости, сохраняя индивидуальность и профессиональную глубину. Поэтому список исполнителей, которых он бы хотел видеть на новогоднем корпоративе, включает только тех, кто, по его мнению, обладает особой энергетикой и художественным весом.

"Я бы пригласил Елену Ваенгу, Азизу и Диму Билана. Все эти артисты очень яркие. Это уровень, это культура, вкус и опыт колоссальный. Сегодня таких артистов очень мало", — добавил критик.

Он отметил, что современные исполнители, несмотря на активную медийность, редко могут предложить тот же объём профессионализма и эмоционального диапазона. Поэтому свой идеальный вечер он видит исключительно в компании представителей "старой школы", включая Ольгу Зарубину и Машу Распутину. Такой выбор подчёркивает его стремление к атмосфере живой музыки, узнаваемых тембров и сценической выразительности.

Почему именно эти артисты

Сергей Соседов делает акцент на художественных качествах исполнителей. Его аргументы сводятся к нескольким важным пунктам.

Сценическая индивидуальность. Профессиональная выучка и опыт. Богатый репертуар, который можно адаптировать под формат вечера. Возможность создать эмоционально насыщенную атмосферу.

"Азиза работает потрясающе, Елена Ваенга — тоже. У Димы Билана хорошие песни, техника вокальная потрясающая, разноплановость репертуара", — пояснил Сергей Соседов.

Критик подчёркивает: у него не только профессиональный, но и личный вкус, и он не скрывает, что выбирает тех, кто ему действительно интересен. Перед выступлением он бы обязательно согласовал с артистами репертуар — от лирических песен до энергичных хитов, которые подчёркивают праздничное настроение.

Мифы и правда

• Миф: "Звёзды всегда поют под фонограмму".

Правда: большинство артистов старой школы работают живым голосом, особенно на корпоративных вечерах.

• Миф: "Новогодние выступления стоят одинаково".

Правда: их стоимость растёт ближе к декабрю и зависит от даты.

• Миф: "Можно договориться в последний момент".

Правда: лучшие даты расписаны уже осенью.

3 интересных факта

В декабре у некоторых артистов до трёх выступлений в сутки. Новогодний корпоратив — одна из самых дорогих услуг в шоу-индустрии. В России формат частных концертов стал активно развиваться с конца 1990-х.

Исторический контекст

В 1990-е корпоративы только начинали набирать популярность, и приглашение звёзд считалось роскошью. В 2000-х это стало нормой для крупных компаний: выступали поп-исполнители, рок-группы, юмористы. Сегодня новогодние вечера превратились в полноценный рынок развлечений, где востребованы и классическая "старая школа", и современные шоу-проекты. Для Сергея Соседова качество и профессионализм остаются главными критериями.