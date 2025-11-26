Рождественская ёлка раздора: Дэвид Бекхэм снова уличил Викторию во лжи

Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм вновь использовал ставшую знаменитой фразу в общении с супругой. Футболист усомнился в том, что Виктория самостоятельно украсила рождественскую ёлку.

Фото: commons.wikimedia.org by Soccer Aid for Unicef, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дэвид Бекхэм

Поводом для шутки стало видео в социальных сетях, где дизайнер демонстрировала праздничное украшение. Она заявила о чувстве гордости за проделанную работу.

"Будь честной! Ты действительно украсила это дерево?" — спросил Дэвид на заднем плане.

В отличие от случая в документальном проекте Netflix, на этот раз Виктория настояла на своей правде. Она уверенно подтвердила авторство украшения рождественского дерева.

Фраза "Будь честной" стала вирусной после выхода сериала в 2023 году. Тогда Дэвид помог супруге признаться, что её отец возил её в школу на Rolls-Royce, несмотря на заявления о рабочем происхождении семьи.