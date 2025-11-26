Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белое покрывало спатифиллума вызывает путаницу с лилиями — Actualno
Сухофрукты содержат до 90 процентов полезных веществ
Энн Хэтэуэй использует заколку для визуального увеличения губ — Vogue
Спектр протонов в зоне колена впервые измерен с Земли — Sciencepost
Разницу в питательных свойствах творога и йогурта описала диетолог Мок
Печенье из бананов готовится быстрее, чем вы думаете — кулинары
Вин Дизель оценил фильм Дуэйна Джонсона "Крушащая машина"
Компания Каскад ввела аккредитацию инструкторов за 180 тысяч рублей власти Кемерово
Представитель ГАИ объяснил, почему во время движения дрожит руль автомобиля

Тревожное заявление Брухуновой: что случилось с молодой женой Петросяна

Татьяна Брухунова опубликовала фото из больницы
0:55
Шоу-бизнес

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обратилась к подписчикам из медицинского учреждения. В личном блоге она опубликовала фотографию в медицинской маске и хирургической шапочке.

Евгений Петросян
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евгений Петросян

На снимке женщина выглядит уставшей, но никаких подробностей о причинах нахождения в больнице не сообщает. Её загадочное высказывание породило множество вопросов.

"Эти дни я запомню на всю жизнь", — написала Брухунова.

В Сети предполагают, что ситуация может быть связана с состоянием здоровья кого-то из близких. Напомним, что Татьяна воспитывает двух общих с Петросяном детей — Вагана и Матильду.

Сам 80-летний юморист ранее неоднократно опровергал слухи о проблемах со здоровьем. В своих социальных сетях он регулярно демонстрирует активность и хорошее самочувствие.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Наука и техника
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Проверено временем: Россия обходит Запад, добиваясь капитуляции Украины Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Индуистские приседания дают эффект месяца тренировок — движений меньше, а толку больше
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Последние материалы
Компания Каскад ввела аккредитацию инструкторов за 180 тысяч рублей власти Кемерово
Представитель ГАИ объяснил, почему во время движения дрожит руль автомобиля
Чешуйницы селятся в домах из-за высокой влажности — энтомологи
"Лукойл" со 194 АЗС выходит из бизнеса в США
Садальский уверен, что актёр Шиловский не пережил смерть жены
Кнопка "Интенсивный отжим" сокращает время сушки после стирки
Лавровый лист улучшает текстуру варёного картофеля по данным кулинарных технологов
Прохор Шаляпин уверен, что раскрыл секрет вечной молодости
Подтвердили брачную гипотезу о травмах самок гадрозавров — New-Science
Колебания веса не являются признаком гипотиреоза — эндокринолог Калинчев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.