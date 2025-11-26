Тревожное заявление Брухуновой: что случилось с молодой женой Петросяна

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обратилась к подписчикам из медицинского учреждения. В личном блоге она опубликовала фотографию в медицинской маске и хирургической шапочке.
На снимке женщина выглядит уставшей, но никаких подробностей о причинах нахождения в больнице не сообщает. Её загадочное высказывание породило множество вопросов.
"Эти дни я запомню на всю жизнь", — написала Брухунова.
В Сети предполагают, что ситуация может быть связана с состоянием здоровья кого-то из близких. Напомним, что Татьяна воспитывает двух общих с Петросяном детей — Вагана и Матильду.
Сам 80-летний юморист ранее неоднократно опровергал слухи о проблемах со здоровьем. В своих социальных сетях он регулярно демонстрирует активность и хорошее самочувствие.
Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.