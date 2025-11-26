Трогательный номер Ивана Урганта: Кишинёв замер в минуте молчания – кого почтил телеведущий

Иван Ургант представил специальный номер в рамках тура "Живой Ургант". На концерте в Кишинёве телеведущий почтил память гостей своей программы, которых уже нет в живых.
Во время исполнения "Песни о корабле" Эдуарда Артемьева на экране демонстрировались фотографии артистов. В мемориальный список вошли Александр Градский, Юрий Шатунов, Анастасия Заворотнюк и другие медийные личности.
"Это были настоящие легенды", — прокомментировали происходящее зрители в социальных сетях.
Трибьют вызвал неоднозначную реакцию в интернете. Часть аудитории оценила жест как глубокий и уважительный, в то время как другие сочли его излишне сентиментальным.
Дискуссия затронула вопросы памяти и значения творчества ушедших артистов. Некоторые пользователи задавались вопросом о целесообразности такого напоминания о смерти в развлекательном шоу.
