Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турпоток в Монпелье вырос осенью по данным туристического агентства
Пижамные ногти стали зимним трендом маникюра 2025-2026 года — Instyle
Пользу зелёного чая для здоровья сердца описал кардиолог Пианко
ДНК-тест опроверг гипотезу Дарвина о мутации — исследователи
Пенёк даёт новые почки при правильном режиме полива
Мягкие упражнения на кровати укрепляют центр тела — тренеры ЛФК
Apple отменила премьеру сериала "Охота" из-за плагиата
Полина Диброва заявила, что присмотрит за детьми Елены Товстик
Специалистам напомнили о важности узкой специализации в больших компаниях — Смирнова

Трогательный номер Ивана Урганта: Кишинёв замер в минуте молчания – кого почтил телеведущий

Иван Ургант почти память ушедших звёзд на концерте в Кишинёве
1:00
Шоу-бизнес

Иван Ургант представил специальный номер в рамках тура "Живой Ургант". На концерте в Кишинёве телеведущий почтил память гостей своей программы, которых уже нет в живых.

Иван Ургант
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иван Ургант

Во время исполнения "Песни о корабле" Эдуарда Артемьева на экране демонстрировались фотографии артистов. В мемориальный список вошли Александр Градский, Юрий Шатунов, Анастасия Заворотнюк и другие медийные личности.

"Это были настоящие легенды", — прокомментировали происходящее зрители в социальных сетях.

Трибьют вызвал неоднозначную реакцию в интернете. Часть аудитории оценила жест как глубокий и уважительный, в то время как другие сочли его излишне сентиментальным.

Дискуссия затронула вопросы памяти и значения творчества ушедших артистов. Некоторые пользователи задавались вопросом о целесообразности такого напоминания о смерти в развлекательном шоу.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Авто
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Jumping jacks ускоряют снижение веса — тренеры
Новости спорта
Jumping jacks ускоряют снижение веса — тренеры
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане
Проверено временем: Россия обходит Запад, добиваясь капитуляции Украины Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Индуистские приседания дают эффект месяца тренировок — движений меньше, а толку больше
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Последние материалы
Пенёк даёт новые почки при правильном режиме полива
Мягкие упражнения на кровати укрепляют центр тела — тренеры ЛФК
Проверено временем: Россия обходит Запад, добиваясь капитуляции Украины
Apple отменила премьеру сериала "Охота" из-за плагиата
Полина Диброва заявила, что присмотрит за детьми Елены Товстик
Специалистам напомнили о важности узкой специализации в больших компаниях — Смирнова
Совпадение плана Трампа с позицией России усиливает переговоры — политолог Шаповалов
ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA
Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет
Подарок должен соответствовать привычкам родителей — эксперт по этикету Грохотова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.