Трогательный номер Ивана Урганта: Кишинёв замер в минуте молчания – кого почтил телеведущий

Иван Ургант почти память ушедших звёзд на концерте в Кишинёве

Иван Ургант представил специальный номер в рамках тура "Живой Ургант". На концерте в Кишинёве телеведущий почтил память гостей своей программы, которых уже нет в живых.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иван Ургант

Во время исполнения "Песни о корабле" Эдуарда Артемьева на экране демонстрировались фотографии артистов. В мемориальный список вошли Александр Градский, Юрий Шатунов, Анастасия Заворотнюк и другие медийные личности.

"Это были настоящие легенды", — прокомментировали происходящее зрители в социальных сетях.

Трибьют вызвал неоднозначную реакцию в интернете. Часть аудитории оценила жест как глубокий и уважительный, в то время как другие сочли его излишне сентиментальным.

Дискуссия затронула вопросы памяти и значения творчества ушедших артистов. Некоторые пользователи задавались вопросом о целесообразности такого напоминания о смерти в развлекательном шоу.