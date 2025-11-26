Саша Петров прервал спектакль ради жены: зрители замерли от неожиданности

Актёр Саша Петров публично поздравил супругу с второй годовщиной свадьбы. Трогательный момент произошёл после его моноспектакля "Двадцать пять ноль один" в Экспериментальном театре.
Артист пригласил жену Викторию на сцену и вручил ей букет цветов. Присутствовавшие в зале зрители стали свидетелями личного праздника пары.
"Ты можешь быстренько ко мне подойти, я подарю тебе букетик вот такой прекрасный и скажу, что я тебя очень сильно люблю", — обратился Петров к супруге со сцены.
Виктория позже опубликовала запись этого момента в социальной сети Instagram*. Пользователи активно комментировали романтический жест актёра.
Пара официально оформила отношения в сентябре 2023 года. Этот брак стал неожиданностью для поклонников Петрова, которые ранее считали, что актёр состоит в отношениях со Стасей Милославской.
