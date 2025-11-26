Отмену новогодних выступлений Киркорова обсуждали всей Сетью: певец лично озвучил своё решение

Киркоров будет участвовать в новогодних корпоративах

Ситуация вокруг новогодних выступлений Филиппа Киркорова неожиданно превратилась в предмет оживлённых обсуждений. После громкого заявления главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина в Сети появились сообщения о том, что артист якобы не выйдет на сцену во время зимних праздников. Но сам певец быстро расставил акценты и объяснил, почему подобные слухи никак не связаны с реальностью.

Киркоров оказался в гуще разговора во время участия в музыкальном конкурсе "Пой в душе", где он стал председателем жюри. Именно там он впервые прокомментировал слова, которые активно тиражировались в медиапространстве.

"С каких пор Бородин стал директором Филиппа Киркорова? С каких пор он занимается тем, что планирует или не планирует мои концерты?" — удивился певец в беседе с "МК".

По словам исполнителя, его рабочий график остаётся насыщенным, а желание публики слышать любимые хиты — основной ориентир в принятии решений.

"Это какая-то странная информация со стороны. Я как работал, так и работаю. Если народ просит меня петь, зачем мне что-то отменять? Конечно, я буду петь", — рассказала артист.

Эти слова стали прямым ответом на предположения о возможном отсутствии новогодних концертов.

Почему возникла путаница

Информационный шум вокруг творчества артистов частое явление: одно высказывание — и появляются интерпретации, которые разлетаются со скоростью вирусных новостей. В данном случае заявления Бородина прозвучали достаточно уверенно, что и повлекло обсуждения. Однако позиция самого певца оказалась однозначной: планы выступлений формирует он и его команда, а не сторонние фигуры.

Киркоров подчеркнул, что отказываться от работы в самый праздничный период года он не собирается. Традиционно декабрь и начало января — одни из самых загруженных месяцев для артистов: корпоративы, новогодние шоу, телевизионные записи.

Мифы и правда

Миф: Если появляется информация об отмене концертов, значит, артист действительно не выступит.

Правда: Достоверность подтверждается только официальными источниками.

Миф: Новогодние корпоративы отменяют из-за внешних заявлений.

Правда: Решения принимаются артистом и его менеджментом.

Миф: Чем громче новость, тем она точнее.

Правда: Шум вокруг темы не гарантирует её достоверность.

Три интересных факта

Декабрь входит в топ-3 самых насыщенных месяцев концертной индустрии. На корпоративных площадках используют специальное световое оборудование, которое артисты привозят отдельно. Новогодние шоу часто репетируют за несколько месяцев до выхода на сцену.

Исторический контекст

История новогодних концертов уходит корнями в советскую эстраду: уже тогда артисты выступали на корпоративных вечерах, в Домах культуры и на телевизионных "ёлках". В 90-е традиция усилилась: вырос спрос на звёздные выступления в ресторанах, клубах, гостиницах. Сегодня же новогодние шоу — часть большой индустрии развлечений, где сочетаются сцена, телевидение, корпоративные события и прямые трансляции.