Андрей Макаревич* вспомнил встречу с Дмитрием Медведевым в 2010 году — что удивило музыканта

Андрей Макаревич* назвал Медведева адекватным и прогрессивным

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Андрей Макаревич* в интервью YouTube-каналу Дмитрия Еловского* поделился воспоминаниями о Дмитрии Медведеве.

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Андрей Макаревич

Музыкант рассказал о встрече с тогдашним президентом России в 2010 году. По его словам, Медведев произвёл на него положительное впечатление.

"Медведев показался мне абсолютно адекватным, прогрессивно настроенным и образованным молодым человеком", — заявил Макаревич.

Также фронтмен "Машины времени" прокомментировал свой статус иностранного агента. Он утверждает, что не получал зарубежного финансирования.

Артист сообщил, что суд не нашёл оснований для признания его иностранным агентом. Однако Минюст РФ сохранил этот статус, сославшись на "нерелевантное поведение" музыканта.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста