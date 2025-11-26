Закулисье концерта Лорак обнажило неожиданную сцену: поведение супруга заставило публику шептаться

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мужа Ани Лорак подозревают во флирте с другими женщинами
Шоу-бизнес

История о возможных разладах между Ани Лорак и её супругом получила новый виток, когда сотрудница московского концертного зала поделилась наблюдениями о поведении Исаака Виджраку. Публика и без того обсуждала напряжённую атмосферу в их семье, а теперь к разговорам добавился эпизод, который произошёл прямо во время выступления певицы. Telegram-канал "Свита Короля" опубликовал рассказ женщины, работавшей на мероприятии, и именно он стал отправной точкой для очередной волны домыслов.

Ани Лорак
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ани Лорак

По её словам, супруг певицы вёл себя непринуждённо и явно не избегал внимания к сотрудницам площадки. В контексте уже известных слухов о непростых отношениях пары эта история прозвучала особенно громко и стала поводом для обсуждений.

Что произошло на концерте

По версии сотрудницы, которую процитировали в Telegram-канале, Виджраку выделялся своим поведением в закулисье. Пока певица выступала, он то и дело обращал внимание на девушек из команды площадки. Одной из работниц запомнилось, что он активно улыбался и старался завязать непринуждённый разговор. Больше всего её удивил момент, когда он подошёл слишком близко к коллеге по имени Катя.

"Он всем нашим девчонкам улыбался и подмигивал, а к Кате подошёл очень близко и про любовь, раскрытое сердце начал что-то рассказывать. Но её позвали по работе, и она не дослушала Исаака", — сообщила собеседница.

Ранее источники рассказывали: супруг Лорак устаёт от гастрольного ритма, недоволен постоянными поездками, ранними подъёмами и долгой жизнью по гостиницам. Сообщалось, что он якобы не раз заявлял, что готов всё бросить и уехать, а частые ссоры стали частью их быта. Певица при этом публично тему не комментирует.

Три интересных факта

  1. Гастрольные графики популярных исполнителей могут включать до 20 перелётов в месяц.

  2. На крупных концертных площадках присутствуют десятки сотрудников, большинство из которых замечают мелкие детали поведения гостей.

  3. Многие артисты создают отдельные правила для общения команды с их родственниками и спутниками, чтобы избежать неловких ситуаций.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут

Самое длинное солнечное затмение века продлится до 6 минут 23 секунд и пройдёт по Северной Африке и Европе. Это событие привлечёт миллионы наблюдателей.

Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Индуистские приседания дают эффект месяца тренировок — движений меньше, а толку больше
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
