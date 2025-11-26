Закулисье концерта Лорак обнажило неожиданную сцену: поведение супруга заставило публику шептаться

Мужа Ани Лорак подозревают во флирте с другими женщинами

История о возможных разладах между Ани Лорак и её супругом получила новый виток, когда сотрудница московского концертного зала поделилась наблюдениями о поведении Исаака Виджраку. Публика и без того обсуждала напряжённую атмосферу в их семье, а теперь к разговорам добавился эпизод, который произошёл прямо во время выступления певицы. Telegram-канал "Свита Короля" опубликовал рассказ женщины, работавшей на мероприятии, и именно он стал отправной точкой для очередной волны домыслов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ани Лорак

По её словам, супруг певицы вёл себя непринуждённо и явно не избегал внимания к сотрудницам площадки. В контексте уже известных слухов о непростых отношениях пары эта история прозвучала особенно громко и стала поводом для обсуждений.

Что произошло на концерте

По версии сотрудницы, которую процитировали в Telegram-канале, Виджраку выделялся своим поведением в закулисье. Пока певица выступала, он то и дело обращал внимание на девушек из команды площадки. Одной из работниц запомнилось, что он активно улыбался и старался завязать непринуждённый разговор. Больше всего её удивил момент, когда он подошёл слишком близко к коллеге по имени Катя.

"Он всем нашим девчонкам улыбался и подмигивал, а к Кате подошёл очень близко и про любовь, раскрытое сердце начал что-то рассказывать. Но её позвали по работе, и она не дослушала Исаака", — сообщила собеседница.

Ранее источники рассказывали: супруг Лорак устаёт от гастрольного ритма, недоволен постоянными поездками, ранними подъёмами и долгой жизнью по гостиницам. Сообщалось, что он якобы не раз заявлял, что готов всё бросить и уехать, а частые ссоры стали частью их быта. Певица при этом публично тему не комментирует.

Три интересных факта

Гастрольные графики популярных исполнителей могут включать до 20 перелётов в месяц. На крупных концертных площадках присутствуют десятки сотрудников, большинство из которых замечают мелкие детали поведения гостей. Многие артисты создают отдельные правила для общения команды с их родственниками и спутниками, чтобы избежать неловких ситуаций.