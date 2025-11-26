Последние месяцы были тяжёлыми: почему Элтон Джон почти полностью лишился зрения

Элтон Джон признался, что почти потерял зрение из-за инфекции

Певец Элтон Джон рассказал, как тяжёлая инфекция лишила его зрения и почему он продолжает верить в медицину, несмотря на крайне медленный процесс восстановления.

Последние месяцы стали для поклонников артиста тревожным временем: новость о резком ухудшении зрения певца заставила многих всерьёз беспокоиться о его здоровье. Артист честно признался, что из-за инфекции он фактически ослеп на один глаз, а второй продолжает восстанавливаться медленно и непредсказуемо. И хотя его имя давно стало частью истории поп-культуры, сейчас легенда вынуждена учиться жить в новых условиях.

Что произошло с музыкантом

История началась больше года назад, когда артист перенёс тяжёлую глазную инфекцию. Зрение стало стремительно падать, и в какой-то момент певец понял, что практически перестал видеть. Он не мог читать, различать предметы и нормально ориентироваться.

"Это очень медленный процесс, и пройдёт некоторое время, прежде чем зрение вернётся", — писал музыкант.

Позже он уточнил, что правый глаз перестал работать полностью, а левый "видит очень слабо". Это вынудило певца на время отказаться от привычного ритма жизни, в том числе от чтения и просмотра фильмов, которые долгие годы были его ежедневной привычкой.

Реакция поклонников и история с "больничными" снимками

На фоне реальных проблем со здоровьем фанатов особенно напугали кадры, где артист лежит в гипсе на больничной койке. Ситуация быстро разрослась до масштабов тревожных обсуждений в соцсетях. Лишь позже выяснилось, что снимки являются частью съёмок рекламного ролика к фильму "Это — Spinal Tap 2: Конец продолжается".

Сам певец объяснил недоразумение и пошутил по-поводу этих кадров:

"Слишком сильно качался… в итоге оказался в гипсе!" — пошутил певец.

Элтон уточнил, что проморолик — часть кинопроекта, где он выступает приглашённой звездой, и к его реальному состоянию здоровья фотографии не имеют отношения.

Творческая карьера и контекст состояния

Чтобы почувствовать масштабы испытаний, через которые проходит артист, стоит вспомнить его творческий путь. Элтон начал карьеру в 1960-х, объединившись с поэтом Берни Топином, с которым создал множество хитов. Именно с этим дуэтом связаны культовые песни "Your Song", "Goodbye Yellow Brick Road" и "Madman Across the Water".

В 1997 году он записал ремейк композиции "Candle in the Wind" в память о принцессе Диане. Сингл стал самым продаваемым в истории поп-музыки — результат, который до сих пор считают уникальным.

И теперь, когда артист снова борется с серьёзными трудностями, поклонники надеются, что его стойкость и вера в медицину помогут ему вернуться к нормальной жизни.

"Это было ужасно. Последние 15 месяцев были для меня тяжелыми, потому что я ничего не мог видеть, смотреть, читать", — сказал Джон.

