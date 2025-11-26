Грозит арест: почему продюсера Ласкового мая Андрея Разина ищет полиция

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин оказался в центре громкого дела: расследование, которое тянулось несколько лет, неожиданно получило новый поворот и привело к международному розыску.

Продюсер Андрей Разин
Фото: ВК-аккаунт Андрея Разина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Продюсер Андрей Разин

Разин оказался в центре громкого уголовного дела. История, тянувшаяся несколько лет, получила новое развитие: продюсер объявлен в международный розыск, а его имя вновь звучит в контексте споров о деньгах, авторских правах и наследии культовой музыки конца прошлого века. Повод более чем серьёзный — следователи уверены, что Разин долгие годы незаконно распоряжался чужими авторскими отчислениями, прикрываясь поддельным договором.

Суть обвинений и почему дело получило громкий резонанс

Следствие пришло к выводу, что Разин использовал фальшивый документ, чтобы получать деньги, которые по закону принадлежали автору многочисленных песен Сергею Кузнецову. Речь идёт о значительных суммах: текстами Кузнецова пользовались десятилетиями, а музыка группы по-прежнему звучит в эфирах и на концертах.

"Уголовное дело возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен", — заявила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.

Вдова поэта признана потерпевшей. Именно она, по данным следствия, недополучала выплаты, которые обязаны перечисляться наследникам автора. Хотя уголовное дело стартовало ещё в 2021 году, только теперь оно вышло на уровень международного розыска, а собранные доказательства позволили официально предъявить обвинение.

Оценка юристов: что ждёт фигуранта дела

Совсем недавно ситуацию прокомментировал заслуженный юрист России Иван Соловьев, подчеркнув, насколько серьёзной является статья обвинения.

"Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (свыше 1 млн рублей), наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей", — отметил юрист.

По словам специалиста, если вина Разина будет доказана, наказание может оказаться максимально жёстким — и сроки такие по закону вполне реальны.

Где может находиться продюсер и возможна ли экстрадиция

Как пишет сайт aif.ru, Разин сейчас может быть в Турции. Однако, согласно международному соглашению между странами, это не даёт ему гарантированной защиты. Соловьев объяснил, что по договору о взаимной правовой помощи Турция обязана рассмотреть запрос о задержании и выдаче.

В переговорах участвует российская Генпрокуратура — именно она направляет запросы в Министерство юстиции Турции. Процесс экстрадиции может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от объёмов документов и юридических процедур.

Дополнительным напряжением остаётся давний спор о 23 песнях "Ласкового мая", по которым наследники певца Юрия Шатунова подтвердили свои права. Это тоже связано с авторскими вознаграждениями и только усиливает масштаб конфликта.

Советы шаг за шагом: что делают потерпевшие в подобных делах

  1. Собирают документы, подтверждающие авторство — записи, договоры, платежные документы.

  2. Подают заявление в полицию и инициируют проверку через юриста по интеллектуальным правам.

  3. Запрашивают отчёты у музыкальных сервисов (стримингов, радиостанций) с указанием произведений и выплат.

  4. Используют услуги арбитражных поверенных и специализированных сервисов по защите прав автора.

  5. Контролируют движение дела через Госуслуги или официальный сайт суда, сопровождая процесс квалифицированным адвокатом.

А что если…

Если продюсер действительно не вернётся добровольно, дело может затянуться. Но если правоохранители установят постоянное местонахождение, запрос об экстрадиции станет формальностью. Также возможно, что дело расширится: всплывут новые эпизоды, поскольку творчество группы "Ласковый май" многократно переиздавалось на кассетах, дисках и цифровых платформах.

Мифы и правда

Миф: "Права на старые песни никому не нужны".
Правда: Хиты 80-90-х приносят прибыль до сих пор — в стриминге, на радио и в рекламных роликах.

Миф: "Продюсер всегда владеет всеми правами".
Правда: Автор текста и музыки обладает фундаментальными правами, если не передавал их официально.

Миф: "Если человек уехал за границу, привлечь его невозможно".
Правда: С международными договорами экстрадиции всё иначе — многие страны сотрудничают с РФ.

Три интересных факта

  1. Многие композиции "Ласкового мая" сегодня приносят основной доход не концертам, а цифровым прослушиваниям.

  2. Авторские споры часто вспыхивают спустя десятилетия — особенно после изменения состава наследников.

  3. Международный розыск по линии Интерпола запускается даже по делам, связанным с интеллектуальной собственностью.

Исторический контекст

  1. В конце 80-х группа "Ласковый май" стала феноменом — их альбомы расходились миллионными тиражами.

  2. После распада коллектива возникали неоднократные споры о правах на песни и бренд группы.

  3. С развитием стриминга авторские споры только усилились — прибыль от цифровых платформ стала значительной.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
