Подруга жены: стало известно, с кем Дибров закрутил роман после развода

После громкого развода имя телеведущего Дмитрия Диброва снова оказалось в центре внимания — но на этот раз из-за неожиданного романа, который долгое время оставался в тени и теперь постепенно выходит наружу.

После громкого развода Дмитрия и Полины Дибровых внимание к семье телеведущего только усилилось. Казалось, что Дмитрий ещё долго будет отходить от расставания, но жизнь внесла свои коррективы: рядом с ним появилась новая женщина. Их роман развивался тихо, без публичности, но постепенно стал заметен тем, кто следит за жизнью шоумена.

Кто стала новой избранницей телеведущего

История отношений начала складываться спустя несколько месяцев после расставания. Полина ушла из семьи летом, выбрав более молодого и обеспеченного предпринимателя Романа Товстика, а Дмитрий не скрывал, что болезненно переживает разрыв и даже готов был принять супругу обратно. Но, как выяснилось, судьба подготовила ему другой сценарий.

По данным окружения Диброва, новую спутницу ему представила сама Полина — когда-то женщины общались, Екатерина Гусева состояла в клубе бывшей супруги телеведущего. В итоге именно эта дружеская встреча спустя годы привела к новому роману.

Что известно о Екатерине Гусевой

Екатерине 43 года. Она окончила Высшую школу экономики по направлению "Право", но профессионально реализовалась в сфере здоровья и питания. Сегодня она известный нутрициолог, коуч и предприниматель: ведёт марафоны, консультирует клиентов в премиальном фитнес-клубе на Рублёвке, развивает бренд полезных продуктов и собственное кафе.

В окружении телеведущего говорят, что именно Екатерина помогла Дмитрию привести себя в порядок после развода: составила программу тренировок и детальное меню, подобрала витаминные комплексы и режим, что позволило ему заметно похудеть и восстановить энергию.

Гусева воспитывает троих детей. Старшая дочь родилась в браке, но вскоре семья пережила трагедию — отец девочки скончался. Позже Екатерина стала мамой ещё двоих детей от других отношений, которые также не сложились. Несмотря на сложности, она выстроила стабильную жизнь и полностью обеспечивает семью.

Общие поездки и первые намёки на роман

Долгое время пара скрывала отношения, хотя появлялась на закрытых светских встречах. Затем последовала поездка на Бали — ведущий отмечал там день рождения, и именно эта совместная поездка привлекла внимание прессы.

Именно в этот период вспыхнул неприятный скандал: в Сеть попало видео, где Дмитрий выходит из автомобиля с расстёгнутой ширинкой. Ситуация вызвала бурное обсуждение, и многие связали её с его внезапным отъездом на отдых. На фоне шума адвокат телеведущего адвокат Александр Добровинский сделал неоднозначный комментарий.

"Как же всех задел предмет Димы Диброва. Теперь каждая поездка на отдых будет окутана тайным смыслом? Дмитрию не надо оправдываться ни перед кем за свои поездки. Человек решил отметить свой день рождения так, как ему хочется. И на январские праздники тоже уедет. И я это точно знаю, даже знаю с кем. Это ещё раз всех потрясёт", — заявил юрист.

После паузы Дмитрий решил высказаться и объяснил, что случившееся было неловкой случайностью.

"Ну кто из вас не оказывался застигнутым врасплох с расстегнутой ширинкой?" — заявил телеведущий.

