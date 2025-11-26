Секрет родов Тодоренко: зачем телеведущая пила касторовое масло

Телеведущая Регина Тодоренко раскрыла детали рождения третьего ребёнка. Она рассказала о нестандартном методе стимуляции родовой деятельности.
Певица призналась, что беременность продлилась до 42-й недели, хотя астролог предсказывал роды на 40-й. Врачи начали опасаться за состояние плода.
Именно тогда акушерка предложила Тодоренко принять касторовое масло с абрикосовым соком. Этот народный метод должен был ускорить начало родов.
"Это намного хуже "коктейля Молотова", чесслово", — поделилась ощущениями от напитка Тодоренко в Telegram-канале.
Схватки начались дома, и дорога в роддом запомнилась артистке реакцией старшего сына. Мальчик испугался необычного поведения матери, но она смогла превратить это в игру, объяснив, что "вызывает дождь".
Роды в итоге прошли быстро и успешно.
