Секрет родов Тодоренко: зачем телеведущая пила касторовое масло

Телеведущая Регина Тодоренко раскрыла детали рождения третьего ребёнка. Она рассказала о нестандартном методе стимуляции родовой деятельности.

Фото: commons.wikimedia.org by Somanyhorsesru журнал, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Регина Тодоренко

Певица призналась, что беременность продлилась до 42-й недели, хотя астролог предсказывал роды на 40-й. Врачи начали опасаться за состояние плода.

Именно тогда акушерка предложила Тодоренко принять касторовое масло с абрикосовым соком. Этот народный метод должен был ускорить начало родов.

"Это намного хуже "коктейля Молотова", чесслово", — поделилась ощущениями от напитка Тодоренко в Telegram-канале.

Схватки начались дома, и дорога в роддом запомнилась артистке реакцией старшего сына. Мальчик испугался необычного поведения матери, но она смогла превратить это в игру, объяснив, что "вызывает дождь".

Роды в итоге прошли быстро и успешно.