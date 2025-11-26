Виктория Боня против старения: вот что она делает, чтобы остановить время

Блогерша Виктория Боня рассказала о своём подходе к сохранению молодости. В Instagram*-аккаунте она подробно ответила на вопрос подписчика о своём комплексе антивозрастных процедур.

Фото: commons.wikimedia.org by Gil Zetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

Знаменитость пояснила, что работает не только над внешностью, но и над здоровьем в целом. В числе мер она назвала наблюдение у эндокринолога для отсрочки менопаузы.

"Вам делают обезболивание", — уточнила Боня, комментируя техническую сторону одной из омолаживающих процедур для интимных зон.

Такой метод, по её словам, является частью ответственного отношения к возрасту. Блогер считает важным комплексный подход, выходящий за рамки стандартного ухода за лицом.

Ранее Виктория Боня также сообщала о других аспектах своей жизни, включая крупные траты на онлайн-образование дочери.

