Виктория Боня против старения: вот что она делает, чтобы остановить время

Блогерша Виктория Боня рассказала о своём подходе к сохранению молодости. В Instagram*-аккаунте она подробно ответила на вопрос подписчика о своём комплексе антивозрастных процедур.
Знаменитость пояснила, что работает не только над внешностью, но и над здоровьем в целом. В числе мер она назвала наблюдение у эндокринолога для отсрочки менопаузы.
"Вам делают обезболивание", — уточнила Боня, комментируя техническую сторону одной из омолаживающих процедур для интимных зон.
Такой метод, по её словам, является частью ответственного отношения к возрасту. Блогер считает важным комплексный подход, выходящий за рамки стандартного ухода за лицом.
Ранее Виктория Боня также сообщала о других аспектах своей жизни, включая крупные траты на онлайн-образование дочери.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.