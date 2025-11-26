Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грязный радиатор повысил риск перегрева вариатора по данным техцентров
Зимой рекомендуется выбирать кроссовки с утеплённой стелькой
Птицы могут терять аппетит и перья из-за разлуки с хозяевами — орнитолог Вадим Мишин
Netflix выпустит документальный фильм о Пи Дидди и его падении
Смартфон в пути снижает внимание на льду сообщил — травматолога Тернового
Акинфеев поддержал Алдонина, который лечится в Германии от онкологии
Карамелизация части мёда усиливает аромат медового пирога — Allrecipes
Во Франции найден клад на $800 тысяч — Popular Mechanics
Очистка кухонной вытяжки от жира с использованием уксуса и пара — Malatec

Анна Седокова в слезах: причина эмоционального срыва – откровения о смерти

Певица Анна Седокова заявила, что умерла год назад
0:59
Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова опубликовала эмоциональное видео в своих социальных сетях. Поводом для срыва стали оскорбительные комментарии, в том числе пожелания смерти ей и её детям.

Анна Седокова
Фото: flickr.com by sama_ja, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Анна Седокова

Артистка, плача, объяснила подписчикам своё состояние. Она призналась, что переживает глубокую личную трагедию, связанную с утратой.

"Я сдохла год назад практически. Я правда умерла год назад", — заявила Седокова, ссылаясь на гибель своего бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы.

Сейчас, по её словам, главная цель — забота о детях и сохранение памяти об их отце. Певица подчеркнула, что ежедневно сталкивается с болью и нападками, но продолжает работать и содержать семью.

Она также добавила, что готова отстаивать свою правду в любых инстанциях. Это делается для того, чтобы дети выросли с позитивным образом отца.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Домашние животные
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Казахстан
Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
Наука и техника
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Последние материалы
Зимой рекомендуется выбирать кроссовки с утеплённой стелькой
Птицы могут терять аппетит и перья из-за разлуки с хозяевами — орнитолог Вадим Мишин
Netflix выпустит документальный фильм о Пи Дидди и его падении
Смартфон в пути снижает внимание на льду сообщил — травматолога Тернового
Акинфеев поддержал Алдонина, который лечится в Германии от онкологии
Карамелизация части мёда усиливает аромат медового пирога — Allrecipes
Во Франции найден клад на $800 тысяч — Popular Mechanics
Очистка кухонной вытяжки от жира с использованием уксуса и пара — Malatec
Клуб рэпера Басты Gazgolder закроется в декабре 2025 года
Продукты с постным белком повышают тонус рук у женщин после 50 лет — диетологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.