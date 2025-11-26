Анна Седокова в слезах: причина эмоционального срыва – откровения о смерти

Певица Анна Седокова заявила, что умерла год назад

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова опубликовала эмоциональное видео в своих социальных сетях. Поводом для срыва стали оскорбительные комментарии, в том числе пожелания смерти ей и её детям.

Фото: flickr.com by sama_ja, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Анна Седокова

Артистка, плача, объяснила подписчикам своё состояние. Она призналась, что переживает глубокую личную трагедию, связанную с утратой.

"Я сдохла год назад практически. Я правда умерла год назад", — заявила Седокова, ссылаясь на гибель своего бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы.

Сейчас, по её словам, главная цель — забота о детях и сохранение памяти об их отце. Певица подчеркнула, что ежедневно сталкивается с болью и нападками, но продолжает работать и содержать семью.

Она также добавила, что готова отстаивать свою правду в любых инстанциях. Это делается для того, чтобы дети выросли с позитивным образом отца.