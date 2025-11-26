Анна Седокова в слезах: причина эмоционального срыва – откровения о смерти

Певица Анна Седокова опубликовала эмоциональное видео в своих социальных сетях. Поводом для срыва стали оскорбительные комментарии, в том числе пожелания смерти ей и её детям.
Артистка, плача, объяснила подписчикам своё состояние. Она призналась, что переживает глубокую личную трагедию, связанную с утратой.
"Я сдохла год назад практически. Я правда умерла год назад", — заявила Седокова, ссылаясь на гибель своего бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы.
Сейчас, по её словам, главная цель — забота о детях и сохранение памяти об их отце. Певица подчеркнула, что ежедневно сталкивается с болью и нападками, но продолжает работать и содержать семью.
Она также добавила, что готова отстаивать свою правду в любых инстанциях. Это делается для того, чтобы дети выросли с позитивным образом отца.
Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.