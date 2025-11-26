Скрытая правда о браке Гузеевой: почему она молчала о разводе

Лариса Гузеева и Игорь Бухаров оформили развод шесть лет назад

Телеведущая Лариса Гузеева и ресторатор Игорь Бухаров официально прекратили брак. Бракосочетание было расторгнуто ещё несколько лет назад, однако информация об этом не разглашалась.

По сведениям kp.ru, источником новости выступила близкая подруга актрисы. Она подтвердила факт давнего расставания пары.

"Они развелись после 20 лет брака ещё в 2019 году. Более шести лет назад", — сообщила приятельница Гузеевой.

Ни сама Гузеева, ни её бывший супруг публично не комментировали ситуацию. При этом их отношения давно вызывали вопросы. Ещё в 2009 году телеведущая заявляла о кризисе в семье, упоминая взаимные обиды и недоверие.

Несмотря на завершение юридических отношений, Гузеева ранее отзывалась о Бухарове с теплотой. Она отмечала его ум и образование, которые, по её словам, не раз помогали сохранить семью в прошлом.