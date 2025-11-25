Семенович обвинили в роскошных отпусках: язвительный совет певицы заставил хейтеров замолчать

Семенович предложила хейтерам найти себе щедрых партнёров

Путешествия всегда вызывают споры: одни считают их заслуженной наградой за труд, другие — способом похвастаться. В истории певицы Анны Семенович именно это столкновение взглядов и привлекло внимание аудитории. Каждый её новый отпуск становится поводом для бурных обсуждений в соцсетях, но сама артистка, похоже, давно определилась, как к этому относиться. Вместо оправданий она предпочитает объяснять, почему выбирает комфортный ритм жизни, и делится собственным подходом к тому, как строить отношения, отдых и рабочий график.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Stp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Семенович

Смена стран, новые маршруты, романтические поездки — всё это стало для Анны и её жениха Дениса Шреера почти привычным фоном. Они улетают примерно раз в две недели, и певица не скрывает: это не каприз, а решение, которое они могут себе позволить. Именно такой образ жизни вызвал очередной всплеск критики, на который Семенович ответила открыто и с присущей ей прямотой.

"Милый, вот подписчики мне говорят, что мы с тобой много отдыхаем, что ты меня часто возишь на курорты. Найдите себе такого красавца, и пусть вас тоже возят на отдых, я же вам не запрещаю", — отметила Анна Семенович.

В этой фразе — характер артистки и её реакция на попытки навязать чувство вины за собственный комфорт. Однако за пределами ярких комментариев остаётся ещё один важный аспект: будущая свадьба Анны и Дениса. Пара давно обсуждает торжество и хотела бы сыграть его в 2026 году, но процесс развода бизнесмена затянулся. Причина — судебные процедуры проходят в Германии, а это означает медленный порядок рассмотрения документов и необходимость учитывать местные юридические нормы.

О чём забывают, обсуждая эту ситуацию

Публика часто видит только поверхность: перелёты, фотографии из отпусков, красивые виды. Но за каждой поездкой стоит личный выбор пары и конкретные обстоятельства. Анна подчёркивает, что не нарушает ничьих границ: каждый сам решает, на что хочет тратить заработанные деньги. Ритм её жизни — это сочетание работы, гастролей, творческих проектов и восстановления сил за рубежом.

Тем временем бюрократические тонкости становятся фоном, который тоже влияет на планы пары. Немецкие семейные суды обрабатывают дела небыстро, и Денису приходится соблюдать установленную систему, чтобы завершить предыдущий брак корректно и по закону.

