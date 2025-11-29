Место, хранящее семейную историю: чем уникальна усадьба Инны Чуриковой и кому она принадлежит сейчас

Инна Чурикова и Глеб Панфилов жили в "помещичьем" доме

Жизнь Инны Чуриковой всегда была связана с городскими ритмами, но именно загородный особняк подарил актрисе ощущение спокойствия, которого ей не хватало. Усадьба на Николиной Горе стала итогом долгого пути — непростого, местами изнурительного, но важного для всей семьи.

Строительство началось в 1990-е, когда страна переживала перемены, а стабильные доходы были роскошью. Процесс то ускорялся, то останавливался: всё зависело от гонораров и расписания съёмок. Но идея дома была для семьи настолько значимой, что отступать никто не собирался.

"Нам хотелось, чтобы дом был такой — помещичий", — говорила актриса Инна Чурикова.

Эта короткая фраза точно отражала их замысел: создать пространство, в котором чувствуется связь с прошлым, семейные традиции и уважение к культуре.

Архитектурный облик и внутренняя атмосфера

Стиль, вдохновлённый классикой

Особняк получился в духе русских усадеб XIX века: колонны, балкончики, светлый фасад и мезонин создают ощущение, будто дом сошёл со страниц литературы. В нём нет излишнего блеска — наоборот, каждая деталь подчёркивает уют и уважение к ремеслу.

Внутреннее пространство выдержано в спокойной палитре: мягкие бежевые стены, паркет из натурального дерева, антиквариат, подаренный друзьями, и картины, подобранные с трепетом. Центральную часть дома украшает винтовая лестница с французской хрустальной люстрой — один из главных световых акцентов.

Комнаты, где жило творчество

Первый этаж задумывался как гостевое пространство. Здесь находилась парадная столовая, за большим столом которой семья собирала друзей. Рядом располагалась гостиная — мягкие кресла, кожаный диван, классическая мебель и чёрный рояль, которому Чуриковы придавали особое значение.

Телевизор был скорее второстепенным элементом — в этом доме предпочитали живое общение и музыку. В одной из комнат стояло фортепиано, на котором актриса иногда играла, опираясь на самоучитель: это был её тихий, почти интимный ритуал.

Сад, в котором отражался характер хозяйки

Пространство вокруг дома было ухожено с тем же вниманием, что и интерьер. Цветники с лилиями и гортензиями, аккуратные дорожки, живописные деревья — сад был для актрисы не просто хобби, а способом сохранять внутренний баланс.

Николина Гора традиционно собирала артистическую среду. Среди соседей семьи были музыканты, художники, актёры, включая Никиту Михалкова. Инна Чурикова и её муж Глеб Панфилов чувствовали себя в этой атмосфере органично: здесь ценили талант, а не громкость имени.

Наследственная история

Уход Инны Чуриковой 14 января 2023 года стал тяжёлой утратой для семьи. По закону наследство поровну переходило к мужу и сыну Ивану.

Однако судьба распорядилась иначе: в августе 2023 года не стало самого Панфилова, и он не успел вступить в наследство. Поэтому дом на Николиной Горе и московская квартира перешли к Ивану Панфилову.

Живя и работая в Лондоне, он не собирается продавать семейную недвижимость. Наоборот, его цель — сохранить память родителей и создать фонд, который будет поддерживать культурные инициативы их имени.