Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
18 млрд рублей выведены из программы долгосрочных сбережений — Центробанк
Горбушу после засолки выдерживают 40 минут в масле
Лимфодренажный массаж скул уменьшает отёки — косметолог Елисавецкая
Высокобелковая диета усиливает потерю жира — American Journal of Clinical Nutrition
Животные ставят контакт с хозяином выше пищи — университет Орегона
Belgee X50 оказался дороже, но мощнее и комфортнее Tenet T4 — эксперт
Дымоход перед зимним сезоном необходимо очищать — GISMETEO
Седые волосы как модный тренд: окрашивание передних прядей для гармоничного образа
Одомашнивание уменьшило центр страха в мозге кроликов — исследователи

Время оказалось союзником: четыре звезды доказали, что путь к материнству не подчиняется календарю

Лера Кудрявцева никогда не хотела помощи суррогатной матери
Шоу-бизнес

В России немало знаменитостей, которые стали мамами в возрасте, когда общество уже не ждёт от женщины забот о младенцах. Но их опыт показывает: позднее материнство возможно и может стать самым трогательным этапом жизни. Эти истории о смелости, надежде и личном выборе, который ничто не должно ограничивать.

Игрушки
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Игрушки

Светлана Бондарчук

Светлана рано примерила на себя роль мамы: сына она родила в 22 года, а спустя восемь лет в семье появилась дочь. Девочке поставили диагноз "детский церебральный паралич", и супруги почти не показывали её публике.

Спустя годы, уже после развода с Фёдором Бондарчуком, Светлана снова встретила любовь — дизайнера и композитора Сергея Харченко. Их сын Пётр родился в 2023 году благодаря суррогатному материнству. На тот момент Светлане было 54, а о прибавлении в семье она рассказала, когда малышу исполнилось шесть месяцев. Интересно, что к этому времени у неё уже были внучки — их ей подарил сын Сергей.

Яна Рудковская

Когда в 2020 году появился на свет Арсений — общий сын Яны и Евгения Плющенко, — продюсеру было 45 лет. Но для неё это был осознанный шаг. Ещё годом ранее Яна делилась, что перенесла операцию и больше не сможет выносить ребенка.

Она открыто говорила о выборе суррогатного материнства и добавляла, что мужу понадобилось время, чтобы принять этот путь. В итоге семья решилась на процедуру и встретила долгожданного малыша.

Лера Кудрявцева

Телеведущая испытала две разные эпохи материнства. Сына она родила совсем юной, а вот к появлению дочки Маши пришла уже в 47 лет. Её супруг, хоккеист Игорь Макаров, моложе Леры на 16 лет.

Слухи о суррогатном материнстве телеведущая опровергла. Она честно призналась, что прошла непростой путь: три процедуры ЭКО, ожидание и желание непременно родить самой.

В итоге на свет появилась здоровая девочка, а Лера не раз говорила: женщинам после 40 не стоит бояться материнства.

Марина Федункив

Комедийная актриса долго оставалась без детей, и этому предшествовали сложные отношения. Первый партнёр изменял, второй страдал зависимостями и приносил боль. По словам Марины, в тех условиях она даже думала об усыновлении.

Жизнь резко изменилась, когда Федункив встретила итальянца Стефано Маджи. Они поженились в 2021 году, а в 2024-м Марина подтвердила: она родила сына, став мамой в 53 года. Мальчика назвали Теодором, как дедушку актрисы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Наука и техника
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
Нефть
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Домашние животные
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Тёмные покровы Вселенной дрогнули: повторяющиеся радиосигналы звучат словно зов из далёкой эпохи
Живот после 50 сдаётся без боя, если ходить правильно: шаги становятся самым честным фитнесом
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Последние материалы
Дымоход перед зимним сезоном необходимо очищать — GISMETEO
Седые волосы как модный тренд: окрашивание передних прядей для гармоничного образа
Одомашнивание уменьшило центр страха в мозге кроликов — исследователи
Космическая пыль запустила образование карбамата аммония — учёные
Влияние транспортировочных болтов на вибрацию стиралки выявили мастера
Отдых и снижение кофеина помогает при подёргивании века — GISMETEO
Герои застряли в аэропорту в сериале "Рождественская буря"
Стоимость квадратного метра на вторичке увеличится на 1–2% к началу декабря
Параллельный импорт сокращается из-за регуляторов — директор продаж Николай Иванов
Тыквенное пюре улучшило текстуру крем-брюле — Serious Eats
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.