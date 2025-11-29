Время оказалось союзником: четыре звезды доказали, что путь к материнству не подчиняется календарю

Лера Кудрявцева никогда не хотела помощи суррогатной матери

В России немало знаменитостей, которые стали мамами в возрасте, когда общество уже не ждёт от женщины забот о младенцах. Но их опыт показывает: позднее материнство возможно и может стать самым трогательным этапом жизни. Эти истории о смелости, надежде и личном выборе, который ничто не должно ограничивать.

Светлана Бондарчук

Светлана рано примерила на себя роль мамы: сына она родила в 22 года, а спустя восемь лет в семье появилась дочь. Девочке поставили диагноз "детский церебральный паралич", и супруги почти не показывали её публике.

Спустя годы, уже после развода с Фёдором Бондарчуком, Светлана снова встретила любовь — дизайнера и композитора Сергея Харченко. Их сын Пётр родился в 2023 году благодаря суррогатному материнству. На тот момент Светлане было 54, а о прибавлении в семье она рассказала, когда малышу исполнилось шесть месяцев. Интересно, что к этому времени у неё уже были внучки — их ей подарил сын Сергей.

Яна Рудковская

Когда в 2020 году появился на свет Арсений — общий сын Яны и Евгения Плющенко, — продюсеру было 45 лет. Но для неё это был осознанный шаг. Ещё годом ранее Яна делилась, что перенесла операцию и больше не сможет выносить ребенка.

Она открыто говорила о выборе суррогатного материнства и добавляла, что мужу понадобилось время, чтобы принять этот путь. В итоге семья решилась на процедуру и встретила долгожданного малыша.

Лера Кудрявцева

Телеведущая испытала две разные эпохи материнства. Сына она родила совсем юной, а вот к появлению дочки Маши пришла уже в 47 лет. Её супруг, хоккеист Игорь Макаров, моложе Леры на 16 лет.

Слухи о суррогатном материнстве телеведущая опровергла. Она честно призналась, что прошла непростой путь: три процедуры ЭКО, ожидание и желание непременно родить самой.

В итоге на свет появилась здоровая девочка, а Лера не раз говорила: женщинам после 40 не стоит бояться материнства.

Марина Федункив

Комедийная актриса долго оставалась без детей, и этому предшествовали сложные отношения. Первый партнёр изменял, второй страдал зависимостями и приносил боль. По словам Марины, в тех условиях она даже думала об усыновлении.

Жизнь резко изменилась, когда Федункив встретила итальянца Стефано Маджи. Они поженились в 2021 году, а в 2024-м Марина подтвердила: она родила сына, став мамой в 53 года. Мальчика назвали Теодором, как дедушку актрисы.