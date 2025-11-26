Раскрыта тайна судейства в КВН: Валдис Пельш о деньгах и интригах

Валдис Пельш заявил об отсутствии зарплат у жюри КВН

Телеведущий Валдис Пельш раскрыл детали работы судейской коллегии Клуба весёлых и находчивых (КВН). В интервью на YouTube-канале он ответил на вопрос о финансовом вознаграждении членов жюри.

Фото: commons.wikimedia.org by IrenGreen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валдис Пельш

Пельш однозначно заявил, что оценка выступлений команд является для судей безвозмездной работой. При этом он отметил, что один из "ветеранов" жюри часто создаёт вокруг этого тему для шуток.

"Юлий Соломонович Гусман, конечно, мутил воду. Допустим, в Екатеринбурге: там приходят ребята из [группы] "Чайф", их приглашают в жюри, и Гусман начинает громко говорить о том, что ему платят 40 тысяч евро. Народ начинает напрягаться… Нет, конечно, в жюри все бесплатно сидят", — пояснил Валдис Пельш.

Такая практика является традиционной для проекта на протяжении многих лет. Известные личности соглашаются участвовать в работе жюри из-за любви к юмору и престижа КВН.

В том же интервью телеведущий затронул и другие темы, включая конфликт с Аллой Пугачёвой.