Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Физическая нагрузка снижает давление на 5–10 мм рт. ст. — кардиолог Шмид
Яблочное масло готовят из запечённых яблок
Стены подвала теряют до 20–25% тепла без утепления жёсткой пеной — Primainspirace
Депозиты в "мягкой" валюте по-прежнему привлекательны — Сбербанк
Включение нагревателя на месте снижает заряд аккумулятора — CHIP
Мон -Тремблан стал рождественским чудом рядом с Монреалем — MTLblog
Алоэ снизило риск гниения после подсушки срезов по данным агрономов
Парацетамол, ацикловир и диклофенак опасны для животных — ветеринар Гольнева
Мышечная память ускоряет реабилитацию после травм

Раскрыта тайна судейства в КВН: Валдис Пельш о деньгах и интригах

Валдис Пельш заявил об отсутствии зарплат у жюри КВН
Шоу-бизнес

Телеведущий Валдис Пельш раскрыл детали работы судейской коллегии Клуба весёлых и находчивых (КВН). В интервью на YouTube-канале он ответил на вопрос о финансовом вознаграждении членов жюри.

Валдис Пельш
Фото: commons.wikimedia.org by IrenGreen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валдис Пельш

Пельш однозначно заявил, что оценка выступлений команд является для судей безвозмездной работой. При этом он отметил, что один из "ветеранов" жюри часто создаёт вокруг этого тему для шуток.

"Юлий Соломонович Гусман, конечно, мутил воду. Допустим, в Екатеринбурге: там приходят ребята из [группы] "Чайф", их приглашают в жюри, и Гусман начинает громко говорить о том, что ему платят 40 тысяч евро. Народ начинает напрягаться… Нет, конечно, в жюри все бесплатно сидят", — пояснил Валдис Пельш.

Такая практика является традиционной для проекта на протяжении многих лет. Известные личности соглашаются участвовать в работе жюри из-за любви к юмору и престижа КВН.

В том же интервью телеведущий затронул и другие темы, включая конфликт с Аллой Пугачёвой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Скраб из оливкового масла и соли улучшает состояние кожи — Malatec
Красота и стиль
Скраб из оливкового масла и соли улучшает состояние кожи — Malatec
Тренировка кора уменьшает нагрузку на поясницу по данным тренеров
Новости спорта
Тренировка кора уменьшает нагрузку на поясницу по данным тренеров
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Авто
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Последние материалы
Физическая нагрузка снижает давление на 5–10 мм рт. ст. — кардиолог Шмид
Яблочное масло готовят из запечённых яблок
Стены подвала теряют до 20–25% тепла без утепления жёсткой пеной — Primainspirace
Депозиты в "мягкой" валюте по-прежнему привлекательны — Сбербанк
Включение нагревателя на месте снижает заряд аккумулятора — CHIP
Мон -Тремблан стал рождественским чудом рядом с Монреалем — MTLblog
Алоэ снизило риск гниения после подсушки срезов по данным агрономов
Парацетамол, ацикловир и диклофенак опасны для животных — ветеринар Гольнева
Мышечная память ускоряет реабилитацию после травм
Блогер Лерчек устроила фотосессию с женихом, несмотря на домашний арест
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.