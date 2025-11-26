Новое кольцо Валентины Ивановой: поклонники гадают о помолвке с Тимати

Возлюбленная Тимати похвасталась новым дорогостоящим кольцом

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова продемонстрировала подписчикам новое украшение. Модель опубликовала видео, где заметно кольцо на её безымянном пальце, что традиционно ассоциируется с брачными узами.

Фото: instagram by личный аккаунт Валентины Ивановой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валентина Иванова

Иванова сопроводила ролик неоднозначной подписью, поблагодарив за подарок. Этого оказалось достаточно для возникновения новых слухов о возможной помолвке пары.

"Ох и балует меня. Мечтала о таком колечке", — написала Валентина Иванова.

Реакция подписчиков разделилась. Многие вспомнили, что модель ранее уже провоцировала подобные обсуждения. При этом инсайдеры утверждали, что Тимати не планирует скорую свадьбу, несмотря на рождение дочери.

Напомним, что в августе этого года у пары родилась дочь Эмма. Для Тимати это уже третий ребёнок от разных отношений.