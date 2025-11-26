Королевский раскол: почему принц Филипп был против свадьбы Гарри и Меган Маркл

Принц Филипп с самого начала предвидел сложности в браке принца Гарри и Меган Маркл. Согласно новой книге эксперта Эндрю Лоуни, супруг королевы Елизаветы II пытался отговорить внука от этого союза.
Филипп отреагировал резко, узнав о помолвке Гарри. Вместо поздравлений он выразил недоумение выбором внука, сославшись на неписаные правила королевской семьи.
"Но ведь она актриса! С актрисами встречаются, на них не женятся!" — заявил принц Филипп, согласно отрывкам из книги, опубликованным Daily Mail.
Также герцог Эдинбургский заметил сходство Меган Маркл с Уоллис Симпсон. Именно её брак с Эдуардом VIII привёл к отречению короля от престола в 1936 году.
Позже Филипп, по словам Лоуни, стал использовать для Меган прозвище DOW — сокращение от титула герцогини Виндзорской. Также недавно стало известно, какие наставления супруг королевы дал Кейт Миддлтон незадолго до смерти.
