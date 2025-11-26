Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отсутствует польза от китайской поддельной икры — диетолог Анна Гончарова
Восточные равнинные гориллы — самые крупные приматы на Земле
Риск порчи утеплителя и проводки мышами подчеркнула агроном Шубина
Китай подготовил спасательную миссию для тайконавтов — Space
Светлые тона и дерево стали главным трендом отделки — EnergoZrouti.cz
Зимой номера быстро становятся нечитаемыми из-за грязи и снега — Autonews
Люся Чеботина сравнила себя с корпоративной певицей
Вот что станет новым золотом России — министр финансов РФ Силуанов
Томленый лук улучшает вкус и текстуру соуса бешамель — шеф-повара

Королевский раскол: почему принц Филипп был против свадьбы Гарри и Меган Маркл

Принц Филипп пытался отговорить Гарри от брака с Меган
1:07
Шоу-бизнес

Принц Филипп с самого начала предвидел сложности в браке принца Гарри и Меган Маркл. Согласно новой книге эксперта Эндрю Лоуни, супруг королевы Елизаветы II пытался отговорить внука от этого союза.

Меган Маркл и Принц Гарри
Фото: gg.govt.nz by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Меган Маркл и Принц Гарри

Филипп отреагировал резко, узнав о помолвке Гарри. Вместо поздравлений он выразил недоумение выбором внука, сославшись на неписаные правила королевской семьи.

"Но ведь она актриса! С актрисами встречаются, на них не женятся!" — заявил принц Филипп, согласно отрывкам из книги, опубликованным Daily Mail.

Также герцог Эдинбургский заметил сходство Меган Маркл с Уоллис Симпсон. Именно её брак с Эдуардом VIII привёл к отречению короля от престола в 1936 году.

Позже Филипп, по словам Лоуни, стал использовать для Меган прозвище DOW — сокращение от титула герцогини Виндзорской. Также недавно стало известно, какие наставления супруг королевы дал Кейт Миддлтон незадолго до смерти.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Авто
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Наука и техника
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Последние материалы
Принц Филипп пытался отговорить Гарри от брака с Меган
Китай подготовил спасательную миссию для тайконавтов — Space
Светлые тона и дерево стали главным трендом отделки — EnergoZrouti.cz
Зимой номера быстро становятся нечитаемыми из-за грязи и снега — Autonews
Люся Чеботина сравнила себя с корпоративной певицей
Вот что станет новым золотом России — министр финансов РФ Силуанов
Томленый лук улучшает вкус и текстуру соуса бешамель — шеф-повара
Плетистые огурцы дают больше урожая при выращивании на шпалере
Необъяснимая потеря веса может стать признаком онкологии — Суна Исакова
Продажу икры по 200 рублей признаком подделки назвал эксперт Виноградов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.