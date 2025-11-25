Исповедь Юлиана: почему Нонна Мордюкова настояла на его переезде к ней

Юлиан рассказал о проживании в квартире Нонны Мордюковой

Певец Юлиан раскрыл детали своего проживания с легендарной актрисой Нонной Мордюковой. По его словам, инициатива исходила от самой народной артистки в сложный для неё период жизни.

После смерти сына Владимира Тихонова в 1990 году Мордюкова стала проявлять к певцу материнскую заботу. Она предлагала ему оставаться на ночь в своей однокомнатной квартире, где для гостя была подготовлена раскладушка на кухне.

"Она обо мне всегда заботилась. Даже звонила в общежитие ГИТИСа, где я жил. Комендант думала, что над ней подшучивают, потому что Нонна говорила: "Здравствуйте, я — народная артистка СССР Нонна Мордюкова. Хочу узнать, как у Юлиана дела?"", — рассказал певец в интервью mk.ru.

В какой-то момент актриса прямо предложила Юлиану переехать к ней. Несмотря на первоначальные сомнения певца, Мордюкова проявила настойчивость.

В итоге Юлиан прожил в квартире актрисы около шести месяцев. Это произошло в период, когда здоровье самой Мордюковой уже начало ухудшаться — за несколько лет до её кончины в 2008 году.