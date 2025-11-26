Узбекский акцент Безрукова стал триггером Сети: Вика Цыганова увидела в критике скрытый подтекст

Вику Цыганову возмутил скандал, связанный с шуткой Безрукова

3:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

История с Сергеем Безруковым, который на пресс-конференции пересказал забавный эпизод знакомства с узбекским смотрителем кладбища, неожиданно превратилась в повод для бурных обсуждений. Шутливая имитация акцента, по задумке — обычный артистический приём, вызвала резкое осуждение в Сети. Наиболее эмоционально высказалась певица Вика Цыганова, заявившая, что такие реакции становятся инструментом для нагнетания антироссийских настроений.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вика Цыганова

Основные обстоятельства истории

Видео со встречи актёра с журналистами разошлось очень быстро. Сцена, в которой артист показывает диалог с жителем Ташкента, для многих выглядела безобидной, но часть зрителей увидела в его манере неуважение. Именно после этого в публичном пространстве появилась критика, в том числе со стороны представителей узбекского экспертного сообщества.

Цыганова же уверена: претензии к Безрукову искусственно раздуты и не связаны с самой шуткой. Певица эмоционально отреагировала на ситуацию, сравнив её с тем, как публика в прошлом воспринимала других артистов, использовавших акценты в юмористических сценках.

"Звезда "Бригады" сыграл уже всех, кого только можно… и никто никогда не возмущался. А тут впервые изобразил мигранта, и актёра сразу начали травить. Безумие какое-то. С каких пор среднеазиаты такими обидчивыми стали? Галустяна они чего-то не "отменяли" за Равшана и Джамшута", — сказала певица.

Отдельно она высказалась и о критике, прозвучавшей от ректора Университета журналистики Узбекистана Шерзодхона Кудратходжи, сочтя его слова чрезмерными и несправедливыми.

"Вы видите здесь презрительные шутки или попытку выставить узбеков аборигенами? А по мнению ректора, они есть… Уже любой, даже самый малейший повод используют для разжигания русофобии и антироссийских настроений в своей стране. Наши "партнёры и союзники" из соседних государств совсем уже берегов не видят", — заявила артистка.

Сам Безруков позже уточнил, что не вкладывал в рассказ ничего оскорбительного и тепло относится к зрителям из Узбекистана.

Три интересных факта

Артисты нередко используют акценты как часть метода погружения в роль. Имитация речи — традиционный инструмент театров устной импровизации. Переводчики шуток отмечают, что акцент — один из самых сложных элементов адаптации.

Исторический контекст

Разные культуры по-разному относятся к юмору, связанному с национальными особенностями. В одних странах пародии на акценты — классика комедийных жанров, в других — тема, требующая осторожности. За последние годы в мире растёт тенденция к более чуткому восприятию таких элементов, что отражается и в реакции на артистические выступления.