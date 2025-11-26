Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Восточные равнинные гориллы — самые крупные приматы на Земле
Риск порчи утеплителя и проводки мышами подчеркнула агроном Шубина
Принц Филипп пытался отговорить Гарри от брака с Меган
Китай подготовил спасательную миссию для тайконавтов — Space
Светлые тона и дерево стали главным трендом отделки — EnergoZrouti.cz
Зимой номера быстро становятся нечитаемыми из-за грязи и снега — Autonews
Вот что станет новым золотом России — министр финансов РФ Силуанов
Томленый лук улучшает вкус и текстуру соуса бешамель — шеф-повара
Плетистые огурцы дают больше урожая при выращивании на шпалере

Костюм подвёл в самый ответственный момент: образ Чеботиной превратил сцену в минное поле

Люся Чеботина сравнила себя с корпоративной певицей
2:33
Шоу-бизнес

Певица Люся Чеботина оказалась в центре обсуждения после недавнего выступления, на котором сценический костюм сыграл решающую роль. Поклонники заметили, что эффектный на первый взгляд образ создавал для певицы больше трудностей, чем преимуществ. История вызвала живой интерес: всем любопытно, как один наряд может повлиять на самочувствие артиста на сцене, на восприятие номера и даже на настроение публики.

Люся Чеботина
Фото: Wikipedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Люся Чеботина

Как неудобный костюм влияет на артистку

Сценические образы — это не просто одежда, а часть шоу, от которой напрямую зависит подача песни. Как пишет "МК", в случае Чеботиной наряд состоял из белой рубашки и чёрного мини-платья из экокожи. Визуально он выглядел эффектно, однако в движении оказался слишком коротким и неудобным. Певица весь номер пыталась поправить разъезжающийся разрез, чтобы не отвлекаться от вокала. Этот эпизод стал показательным примером того, как неправильно подобранная одежда мешает артисту держаться уверенно.

Многие зрители отметили, что дискомфорт был заметен даже на видео. Позже Чеботина сказала, что чувствует себя "корпоративной певицей". Так она описала свои ощущения в выбранном стилистами образе, подчёркивая, насколько сильно наряд влияет на внутреннее состояние во время выступления.

Почему удобство важнее эпатажа

Профессиональные исполнители знают: костюм должен не просто смотреться красиво, но и обеспечивать свободу движений. Когда платье подскакивает или стесняет шаг, артисту сложнее работать с залом, особенно если номер предполагает активную хореографию. В индустрии моды для сцены часто сравнивают практичность разных материалов — например, эластичной ткани и плотной кожи, ведь именно они определяют уровень комфорта. Если сценический лук игнорирует требования удобства, это снижает качество номера и мешает артисту сосредоточиться на песне.

Мифы и правда

  1. Миф: сцена требует только эпатажа.
    Правда: удобство артиста важно не меньше, иначе качество выступления падает.

  2. Миф: мини-платье — лучший способ выделиться.
    Правда: оно подходит не всем номерам и может создать проблемы.

  3. Миф: профессиональные артисты не испытывают дискомфорта.
    Правда: испытывают, поэтому многие делают костюмы на заказ.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Авто
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Брюква улучшила качество корнеплодов при плотной посадке — агрономы
Садоводство, цветоводство
Брюква улучшила качество корнеплодов при плотной посадке — агрономы
Перьевые подушки повышают плодородие почвы — сообщают садовники
Садоводство, цветоводство
Перьевые подушки повышают плодородие почвы — сообщают садовники
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Последние материалы
Принц Филипп пытался отговорить Гарри от брака с Меган
Китай подготовил спасательную миссию для тайконавтов — Space
Светлые тона и дерево стали главным трендом отделки — EnergoZrouti.cz
Зимой номера быстро становятся нечитаемыми из-за грязи и снега — Autonews
Люся Чеботина сравнила себя с корпоративной певицей
Вот что станет новым золотом России — министр финансов РФ Силуанов
Томленый лук улучшает вкус и текстуру соуса бешамель — шеф-повара
Плетистые огурцы дают больше урожая при выращивании на шпалере
Необъяснимая потеря веса может стать признаком онкологии — Суна Исакова
Продажу икры по 200 рублей признаком подделки назвал эксперт Виноградов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.