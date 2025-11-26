Это была ошибка: почему Екатерине Шкуро понадобилась помощь врачей после шоу Звёзды в джунглях

Актриса Екатерина Шкуро рассказала о том, как участие в экстремальном реалити-шоу "Звезды в джунглях" сильно сказалось на её здоровье и психике.
Участие в экстремальном реалити-шоу всегда сопряжено с риском и неожиданными испытаниями, даже если кажется, что всё заранее предсказуемо. Для 25-летней актрисы и модели Шкуро проект "Звезды в джунглях. Карибский сезон" стал настоящим испытанием не только физических возможностей, но и психики. В отличие от эфира на экране, реальная жизнь в джунглях предъявляет строгие требования к выносливости и способности адаптироваться к экстремальным условиям.
Екатерина стала одной из самых обсуждаемых участниц сезона. Она проявила как силу характера, так и эмоциональную открытость, столкнувшись с трудностями, о которых зрители узнавали по мере выхода передач. После эфира восьмого выпуска, где актриса выиграла испытание на вылет у Вадима Дубровина, она поделилась с журналистами VOICE закулисными подробностями и собственными ощущениями.
"Я приехала на проект изначально в "розовых очках", думала, что будет всё легко и мне по силам", — призналась актриса Екатерина Шкуро.
По словам Екатерины, её первое разочарование наступило довольно быстро. На третьем выпуске она не смогла собрать из букв фразу "Почувствуй наши джунгли", что вызвало у неё эмоциональный всплеск. Именно этот момент стал переломным — актриса поняла, что шоу не имеет ничего общего с телевизионной картинкой, и что здесь начинается настоящая борьба за выживание.
Для Екатерины главным вызовом оказалось не физическое истощение, а внутреннее сопротивление и психологические трудности. Каждый день в джунглях она сталкивалась с собой, со своими страхами и сомнениями.
"Самая сложная борьба и сопротивление на проекте происходит у тебя с самой собой. Каждый день внутренние разговоры и сопротивление", — отметила актриса.
Внутренние переживания оказались более тяжёлыми, чем экстремальные условия и физическая нагрузка. Она признаёт, что к проекту была не полностью готова и только со временем научилась принимать реальность джунглей.
Желание попасть на реалити-шоу у Екатерины возникло ещё во время первой беременности. Вместе с мужем она смотрела первый сезон "Звезды в Африке" и мечтала о подобном опыте. В день рождения актрисы пришло приглашение на новый сезон "Звёзд в джунглях", и сомнений не возникло: ни у неё, ни у семьи.
"Все знают, какая я авантюристка, люблю эту жизнь и приключения, поэтому сразу начали готовить план по моему отъезду на этот телепроект", — поделилась Екатерина.
Проект стал настоящим открытием для Екатерины. Она испытала собственные возможности на пределе и поняла, что способна справляться с голодом и стрессом, сохраняя при этом эмоциональное состояние.
"Я поняла, что действительно могу обходиться без еды долгое время и при этом сохранять своё эмоциональное состояние, но самое главное, что голод обостряет абсолютно все инстинкты и в первую очередь инстинкт выживания", — добавила актриса.
Однако завершение участия принесло неожиданные трудности. Спонтанное желание наверстать пропущенное питание привело к проблемам с организмом:
"Как только проект для меня закончился, начиная с аэропорта, я скупала и сразу съедала всю еду, которую видела на своём пути. Это была очень большая ошибка, потому что выходить из этого затяжного голода нужно было постепенно", — призналась Екатерина.
Процесс восстановления потребовал медицинской помощи, анализов и лечения кишечника. Несмотря на это, Екатерина не жалеет о своём участии, ведь опыт стал ценным уроком по управлению стрессом, дисциплине и личной устойчивости.
Перед участием в проектах с ограничением питания проконсультироваться с врачом и пройти обследование.
Осознанно готовиться к психологическим и физическим нагрузкам, постепенно адаптируя организм.
Планировать выход из проекта с постепенным восстановлением рациона.
Поддерживать эмоциональное состояние, используя техники дыхания и медитации.
Развивать навыки командной работы и саморегуляции в экстремальных условиях.
Если участники реалити-шоу заранее будут готовить организм к ограниченному питанию и экстремальным условиям, они смогут минимизировать риски для здоровья и получить максимум пользы от опыта.
Миф: экстремальное шоу — это только развлечения.
Правда: проекты создают реальные условия выживания с серьёзной нагрузкой на организм.
Миф: победа гарантирует лёгкий путь.
Правда: даже выигравшие испытания сталкиваются с последствиями для здоровья.
Миф: эмоциональная устойчивость приходит автоматически.
Правда: её нужно развивать и тренировать перед участием.
Екатерина впервые участвовала в реалити-шоу после просмотра первых сезонов с мужем.
Проект требует адаптации к голоду и экстремальным погодным условиям.
Многие участники испытывают сложности с пищеварением после выхода из шоу.
Экстремальные реалити-шоу стали популярны с начала 2000-х годов, предлагая участникам выживание в жёстких условиях.
Подобные проекты развивают навыки самоконтроля и командного взаимодействия.
Современные форматы включают медицинский контроль, психологическую подготовку и внимание к безопасности участников.
