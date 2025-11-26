Это была ошибка: почему Екатерине Шкуро понадобилась помощь врачей после шоу Звёзды в джунглях

Шкуро призналась, что участие в "Звёздах в джунглях" ударило по её здоровью

6:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Шкуро рассказала о том, как участие в экстремальном реалити-шоу "Звезды в джунглях" сильно сказалось на её здоровье и психике.

Фото: Инстаграм Екатерины Шкуро by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Екатерина Шкуро

Участие в экстремальном реалити-шоу всегда сопряжено с риском и неожиданными испытаниями, даже если кажется, что всё заранее предсказуемо. Для 25-летней актрисы и модели Шкуро проект "Звезды в джунглях. Карибский сезон" стал настоящим испытанием не только физических возможностей, но и психики. В отличие от эфира на экране, реальная жизнь в джунглях предъявляет строгие требования к выносливости и способности адаптироваться к экстремальным условиям.

Екатерина стала одной из самых обсуждаемых участниц сезона. Она проявила как силу характера, так и эмоциональную открытость, столкнувшись с трудностями, о которых зрители узнавали по мере выхода передач. После эфира восьмого выпуска, где актриса выиграла испытание на вылет у Вадима Дубровина, она поделилась с журналистами VOICE закулисными подробностями и собственными ощущениями.

Переломный момент проекта

"Я приехала на проект изначально в "розовых очках", думала, что будет всё легко и мне по силам", — призналась актриса Екатерина Шкуро.

По словам Екатерины, её первое разочарование наступило довольно быстро. На третьем выпуске она не смогла собрать из букв фразу "Почувствуй наши джунгли", что вызвало у неё эмоциональный всплеск. Именно этот момент стал переломным — актриса поняла, что шоу не имеет ничего общего с телевизионной картинкой, и что здесь начинается настоящая борьба за выживание.

Самые трудные испытания

Для Екатерины главным вызовом оказалось не физическое истощение, а внутреннее сопротивление и психологические трудности. Каждый день в джунглях она сталкивалась с собой, со своими страхами и сомнениями.

"Самая сложная борьба и сопротивление на проекте происходит у тебя с самой собой. Каждый день внутренние разговоры и сопротивление", — отметила актриса.

Внутренние переживания оказались более тяжёлыми, чем экстремальные условия и физическая нагрузка. Она признаёт, что к проекту была не полностью готова и только со временем научилась принимать реальность джунглей.

Мотивация участия

Желание попасть на реалити-шоу у Екатерины возникло ещё во время первой беременности. Вместе с мужем она смотрела первый сезон "Звезды в Африке" и мечтала о подобном опыте. В день рождения актрисы пришло приглашение на новый сезон "Звёзд в джунглях", и сомнений не возникло: ни у неё, ни у семьи.

"Все знают, какая я авантюристка, люблю эту жизнь и приключения, поэтому сразу начали готовить план по моему отъезду на этот телепроект", — поделилась Екатерина.

Впечатления от шоу

Проект стал настоящим открытием для Екатерины. Она испытала собственные возможности на пределе и поняла, что способна справляться с голодом и стрессом, сохраняя при этом эмоциональное состояние.

"Я поняла, что действительно могу обходиться без еды долгое время и при этом сохранять своё эмоциональное состояние, но самое главное, что голод обостряет абсолютно все инстинкты и в первую очередь инстинкт выживания", — добавила актриса.

Однако завершение участия принесло неожиданные трудности. Спонтанное желание наверстать пропущенное питание привело к проблемам с организмом:

"Как только проект для меня закончился, начиная с аэропорта, я скупала и сразу съедала всю еду, которую видела на своём пути. Это была очень большая ошибка, потому что выходить из этого затяжного голода нужно было постепенно", — призналась Екатерина.

Процесс восстановления потребовал медицинской помощи, анализов и лечения кишечника. Несмотря на это, Екатерина не жалеет о своём участии, ведь опыт стал ценным уроком по управлению стрессом, дисциплине и личной устойчивости.

Советы шаг за шагом для экстремальных условий

Перед участием в проектах с ограничением питания проконсультироваться с врачом и пройти обследование. Осознанно готовиться к психологическим и физическим нагрузкам, постепенно адаптируя организм. Планировать выход из проекта с постепенным восстановлением рациона. Поддерживать эмоциональное состояние, используя техники дыхания и медитации. Развивать навыки командной работы и саморегуляции в экстремальных условиях.

А что если…

Если участники реалити-шоу заранее будут готовить организм к ограниченному питанию и экстремальным условиям, они смогут минимизировать риски для здоровья и получить максимум пользы от опыта.

Мифы и правда

Миф: экстремальное шоу — это только развлечения.

Правда: проекты создают реальные условия выживания с серьёзной нагрузкой на организм. Миф: победа гарантирует лёгкий путь.

Правда: даже выигравшие испытания сталкиваются с последствиями для здоровья. Миф: эмоциональная устойчивость приходит автоматически.

Правда: её нужно развивать и тренировать перед участием.

Три интересных факта

Екатерина впервые участвовала в реалити-шоу после просмотра первых сезонов с мужем. Проект требует адаптации к голоду и экстремальным погодным условиям. Многие участники испытывают сложности с пищеварением после выхода из шоу.

Исторический ракурс

Экстремальные реалити-шоу стали популярны с начала 2000-х годов, предлагая участникам выживание в жёстких условиях.

Подобные проекты развивают навыки самоконтроля и командного взаимодействия.

Современные форматы включают медицинский контроль, психологическую подготовку и внимание к безопасности участников.