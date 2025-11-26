Встретимся и споём: почему певец Шаман пригласил спеть дуэтом свою маленькую копию из Ростова-на-Дону

Певец Шаман пригласил спеть дуэтом похожего на него мальчика из Ростова-на-Дону

Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Шаман пригласил ростовского школьника выступить дуэтом, показывая, как талант и увлечение могут сближать поколения.

Фото: ВК-аккаунт певца Шамана by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Шаман

В Ростове-на-Дону появляется новая юная звезда эстрады — 15-летний Илья Татаринцев. Его уже называют "живой копией" популярного певца Шамана. Недавно парень стал героем программы "Привет, Андрей!", где получил особый подарок от кумира — обещание личной встречи и совместного исполнения песни.

В студии Илья исполнил хит Шамана "Сердце плачет и болит", поразив не только вокальными данными, но и удивительным сходством с самим артистом. Гости шоу и ведущие не скрывали восторга.

"Просто копия. И голос очень похож", — поделилась впечатлениями одна из участниц шоу.

Кульминацией эфира стало появление на экране самого Ярослава Дронова, который записал личное видеопослание юному поклоннику.

В гостях у мальчика

Съёмочная группа программы посетила дом Ильи и увидела полное погружение школьника в творчество кумира. Парень с радостью показал комнату, оформленную в стиле своего кумира, где каждая деталь напоминала о его увлечении.

"Каждое утро перед тем, как пойти в школу или погулять с друзьями, я "подшаманиваю" свой образ", — признался Илья.

Даже паспорт подростка украшен символикой любимого исполнителя, а одежда с "копией" образа артиста уже носит следы активного повторения сценических движений.

"Я делал фирменное движение Ярослава: вставал на колени во время выступления, и протёр немного", — с улыбкой объяснил парень.

Дронов лично обратился к Илье в видеообращении:

"Илья, приветствую тебя от всего сердца. Я видел несколько твоих роликов, остался под большим впечатлением. Как только буду в Ростове-на-Дону, мы обязательно встретимся. И прямо там, на улице, при всех, споём дуэтом", — пообещал 34-летний Заслуженный артист РФ.

Семья поддержала увлечение подростка. Его родители, младший брат и бабушка полностью разделяют его стремления.

"Талант разглядели в три-четыре годика. Он ещё был совсем маленький. Я заметила, что у него способности к пению", — вспоминает бабушка Татьяна Владимировна.

Мама Ольга помогает сыну создавать сценический образ и следит за его подготовкой к выступлениям.

"Илюша каждый день просыпается с музыкой Шамана. Как только видит афишу его концерта в Ростове, говорит: "Мама, покупай билеты!" — рассказала мама.

Даже соседи знакомы с увлечением школьника.

"Как-то пришли и постучали в дверь. Сказали мне, мол, хорошо поёшь, но дай поспать!", — со смехом поделился Илья.

Советы шаг за шагом

Поддерживайте детские увлечения с раннего возраста, даже если они кажутся необычными. Создавайте пространство для творчества дома: музыкальные инструменты, плакаты, символику кумира. Поощряйте участие в конкурсах и телепроектах, чтобы развивать навыки публичного выступления. Следите за эмоциональным состоянием и соблюдением баланса между увлечением и учебой. Вовлекайте семью — совместная поддержка мотивирует подростка и помогает развивать талант.

А что если…

Если подросток получает внимание и поддержку, он быстрее раскрывает свои таланты. Маленькие шаги, вроде совместного исполнения песни с кумиром или создания сценического образа дома, помогают укреплять уверенность и развивать индивидуальный стиль.

FAQ

Как выбрать кумира для вдохновения?

Важно, чтобы он соответствовал интересам ребёнка и мотивировал на развитие.

Сколько стоит поддерживать увлечение?

Не обязательно тратить много денег. Часто значимым становится внимание и участие семьи.

Что лучше: учиться по видео или посещать уроки?

Комбинация обоих способов помогает развивать навыки быстрее и получать обратную связь.

Мифы и правда

Миф: юный талант обязательно должен участвовать в шоу.

Правда: главное — развитие и поддержка, участие в конкурсах — дополнительный бонус. Миф: поддерживать хобби дорого.

Правда: важнее вовлеченность семьи и создание творческой среды. Миф: дети не могут копировать профессионалов.

Правда: правильная практика и вдохновение кумира дают впечатляющие результаты.

Три интересных факта

В Ростове проходят детские музыкальные фестивали, где подростки выступают вместе с известными артистами. Многие юные вокалисты повторяют движения и стиль кумира. Психологи отмечают, что идентификация с кумиром помогает формировать личность и осознанные цели.

Исторический контекст

В 1990-е годы подражание кумирам было важно для формирования стиля подростков, но возможности выступать ограничивались школьными сценами.

С появлением телепроектов и цифровых площадок талантливые дети получили шанс показать себя широкой аудитории.

Современные подростки могут комбинировать увлечение с учёбой, развивая одновременно навыки публичных выступлений и личное творчество.