Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сооснователь "Лукойла" Федун продал свой пакет акций — Reuters
Долгий прогрев на холостых повышает износ цилиндров
Зрение кошек в темноте помогает охоте — раскрыли биологи из СПбГУ
Широкая серебристая оправа стала новой альтернативой авиаторам — стилисты Prada
Хвойные колонновидные породы ломаются под снежной шапкой
Распад Африки подтверждён магнитными данными — геохимик Эмма Уоттс
Ксантелазмы связаны с нарушением липидного обмена
Упражнения для кора укрепляют осанку и снижают риск травм врачи
В Флоренции вводят запрет на рестораны на улице — TN CZ

Встретимся и споём: почему певец Шаман пригласил спеть дуэтом свою маленькую копию из Ростова-на-Дону

Певец Шаман пригласил спеть дуэтом похожего на него мальчика из Ростова-на-Дону
Шоу-бизнес

Певец Шаман пригласил ростовского школьника выступить дуэтом, показывая, как талант и увлечение могут сближать поколения.

Певец Шаман
Фото: ВК-аккаунт певца Шамана by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Шаман

В Ростове-на-Дону появляется новая юная звезда эстрады — 15-летний Илья Татаринцев. Его уже называют "живой копией" популярного певца Шамана. Недавно парень стал героем программы "Привет, Андрей!", где получил особый подарок от кумира — обещание личной встречи и совместного исполнения песни.

В студии Илья исполнил хит Шамана "Сердце плачет и болит", поразив не только вокальными данными, но и удивительным сходством с самим артистом. Гости шоу и ведущие не скрывали восторга.

"Просто копия. И голос очень похож", — поделилась впечатлениями одна из участниц шоу.

Кульминацией эфира стало появление на экране самого Ярослава Дронова, который записал личное видеопослание юному поклоннику.

В гостях у мальчика

Съёмочная группа программы посетила дом Ильи и увидела полное погружение школьника в творчество кумира. Парень с радостью показал комнату, оформленную в стиле своего кумира, где каждая деталь напоминала о его увлечении.

"Каждое утро перед тем, как пойти в школу или погулять с друзьями, я "подшаманиваю" свой образ", — признался Илья.

Даже паспорт подростка украшен символикой любимого исполнителя, а одежда с "копией" образа артиста уже носит следы активного повторения сценических движений.

"Я делал фирменное движение Ярослава: вставал на колени во время выступления, и протёр немного", — с улыбкой объяснил парень.

Дронов лично обратился к Илье в видеообращении:

"Илья, приветствую тебя от всего сердца. Я видел несколько твоих роликов, остался под большим впечатлением. Как только буду в Ростове-на-Дону, мы обязательно встретимся. И прямо там, на улице, при всех, споём дуэтом", — пообещал 34-летний Заслуженный артист РФ.

Семья поддержала увлечение подростка. Его родители, младший брат и бабушка полностью разделяют его стремления.

"Талант разглядели в три-четыре годика. Он ещё был совсем маленький. Я заметила, что у него способности к пению", — вспоминает бабушка Татьяна Владимировна.

Мама Ольга помогает сыну создавать сценический образ и следит за его подготовкой к выступлениям.

"Илюша каждый день просыпается с музыкой Шамана. Как только видит афишу его концерта в Ростове, говорит: "Мама, покупай билеты!" — рассказала мама.

Даже соседи знакомы с увлечением школьника.

"Как-то пришли и постучали в дверь. Сказали мне, мол, хорошо поёшь, но дай поспать!", — со смехом поделился Илья.

Советы шаг за шагом

  1. Поддерживайте детские увлечения с раннего возраста, даже если они кажутся необычными.

  2. Создавайте пространство для творчества дома: музыкальные инструменты, плакаты, символику кумира.

  3. Поощряйте участие в конкурсах и телепроектах, чтобы развивать навыки публичного выступления.

  4. Следите за эмоциональным состоянием и соблюдением баланса между увлечением и учебой.

  5. Вовлекайте семью — совместная поддержка мотивирует подростка и помогает развивать талант.

А что если…

Если подросток получает внимание и поддержку, он быстрее раскрывает свои таланты. Маленькие шаги, вроде совместного исполнения песни с кумиром или создания сценического образа дома, помогают укреплять уверенность и развивать индивидуальный стиль.

FAQ

Как выбрать кумира для вдохновения?
Важно, чтобы он соответствовал интересам ребёнка и мотивировал на развитие.

Сколько стоит поддерживать увлечение?
Не обязательно тратить много денег. Часто значимым становится внимание и участие семьи.

Что лучше: учиться по видео или посещать уроки?
Комбинация обоих способов помогает развивать навыки быстрее и получать обратную связь.

Мифы и правда

  1. Миф: юный талант обязательно должен участвовать в шоу.
    Правда: главное — развитие и поддержка, участие в конкурсах — дополнительный бонус.

  2. Миф: поддерживать хобби дорого.
    Правда: важнее вовлеченность семьи и создание творческой среды.

  3. Миф: дети не могут копировать профессионалов.
    Правда: правильная практика и вдохновение кумира дают впечатляющие результаты.

Три интересных факта

  1. В Ростове проходят детские музыкальные фестивали, где подростки выступают вместе с известными артистами.

  2. Многие юные вокалисты повторяют движения и стиль кумира.

  3. Психологи отмечают, что идентификация с кумиром помогает формировать личность и осознанные цели.

Исторический контекст

  • В 1990-е годы подражание кумирам было важно для формирования стиля подростков, но возможности выступать ограничивались школьными сценами.

  • С появлением телепроектов и цифровых площадок талантливые дети получили шанс показать себя широкой аудитории.

  • Современные подростки могут комбинировать увлечение с учёбой, развивая одновременно навыки публичных выступлений и личное творчество.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
ЭДНК впервые выявила следы миниатюрных акул-молотов в прибрежных водах — Карденьоса
Наука и техника
ЭДНК впервые выявила следы миниатюрных акул-молотов в прибрежных водах — Карденьоса
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Новости спорта
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Последние материалы
Упражнения для кора укрепляют осанку и снижают риск травм врачи
Певец Шаман пригласил спеть дуэтом похожего на него мальчика из Ростова-на-Дону
В Флоренции вводят запрет на рестораны на улице — TN CZ
Быструю заморозку нужно отключать после промерзания продуктов — Primainspirace
Утренние растяжки снижают боль в спине у людей после 50 лет — тренер Майкл Беттс
Повторное измельчение фарша снижает влагосвязность продукта
Диоксид серы от вулканов способен изменить климат по всей планете — климатологи
Комбинация лосьона и масла усиливает увлажнение кожи — дерматолог Энгельман
Страх заражения приводит к избеганию общественных мест — психолог Чиркова
Вытягивание суккулентов ускорилось при дефиците света по данным агрономов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.